Van Basten ziet valkuil bij Ajax: ‘Dat niveau is niet waarvan ik denk: nou...'

Maandag, 25 oktober 2021 om 20:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:48

Marco van Basten verwacht niet dat Ajax de Champions League kan winnen. De analyticus bespreekt maandagavond aan tafel bij Rondo de titelkansen van de Amsterdammers in het miljardenbal, en hij oppert dat Ajax zich nog niet kan meten met de absolute Europese top. Met name op individueel vlak kan de ploeg van trainer Erik ten Hag in zijn ogen stappen maken, al is de oud-spits wel lovend over de ‘teamprestaties’ van de club.

“Of ik denk dat Ajax de Champions League kan winnen? Dat geloof ik niet”, zo laat Van Basten desgevraagd weten. “Ik zou het schitterend vinden hoor, daar niet van. Maar als je kijkt naar het niveau van de individuen bij Ajax, dan is het niet zo dat ik denk: hij kan makkelijk met Real Madrid mee of hij kan makkelijk met Barcelona mee. Ze hebben een goed ingespeeld team, maar stuk voor stuk vind ik het niveau niet waarvan je denkt: nou…”, aldus Van Basten, die tevens van mening is dat de huidige selectie van Ajax niet beter is dan de selectie van drie jaar geleden.

“Een goed team heeft goede spelers. Dit team is een goed team, maar ik vind de spelers op zich niet het niveau hebben waarmee ze naar grote clubs toe kunnen. Als je dan kijkt naar Donny van de Beek, je kijkt naar Matthijs de Ligt en naar Frenkie de Jong...”, aldus Van Basten, die overigens bijval krijgt van Ruud Gullit. “Dat vinden ze in Engeland ook. Die Engelsen commentatoren waar ik wel eens mee zit zeggen ook dat onze competitie helemaal niets is. Zij zeggen: ‘Die Haller, hij kon helemaal niks in Engeland en scoort nu aan de lopend band. Tadic? Mwah...’”, besluit Gullit.

Frank de Boer ziet schat de kansen van Ajax op Europees niveau overigens hoger in en is van mening dat de Amsterdammers wel degelijk over spelers beschikt met veel individuele klasse. “Ik ben het wel met je eens dat het een ongelooflijk goed ingespeeld team is, maar ook wel met veel goede individuele kwaliteiten”, reageert De Boer op de mening van Van Basten. “Zoals Daley Blind wordt in zijn kracht gezet. Die twee centrale verdedigers (Lisandro Martínez en Jurriën Timber, red.) doen het ongelooflijk goed. En dan Gravenberch. Dat is in mijn ogen een grote internationale speler voor de toekomst. Als je ziet hoe snel hij alles doet en hoe hij denkt, dat vind ik ongelooflijk knap.”

“Mazraoui vind ik op dit moment ook ongelooflijk goed. Echt internationale top hoe hij op dit moment speelt”, vervolgt De Boer, die in de rede gevallen wordt door Van Basten. “Daar heb ik ook mijn twijfels bij. Want echt verdedigend... Ik wil hem wel eens zien tegen een echt goede linksbuiten.” De Boer is desalniettemin van mening dat Ajax zeker in de top vijf van beste clubs in Europa staat. “Op dit moment zijn de vijf beste teams Liverpool, Manchester City, Ajax, Chelsea en Bayern München. Paris Saint-Germain? Nee, als team zijn zij minder.”