Frank de Boer legt breuk met Jasper Cillessen uit: ‘Dat is niet zijn ding’

Maandag, 25 oktober 2021 om 19:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:50

Frank de Boer blikt maandag in Rondo voor het eerst in de publiciteit terug op het mislukte EK met het Nederlands elftal. De voormalig bondscoach legt in het praatprogramma uit hoe hij tot de beslissing kwam om Jasper Cillessen vanwege een coronabesmetting buiten zijn selectie te laten, en waarom Donyell Malen tegen Tsjechië (2-0 verlies) al na 52 minuten werd gewisseld.

Voorafgaand aan het EK liep Cillessen corona op. De verrassing was groot toen De Boer besloot de doelman thuis te laten. "Jasper is heel veel geblesseerd geweest dat jaar", legt de ex-bondscoach uit. "We wisten niet hoe lang het zou duren (met zijn coronabesmetting, red.). Ik wist ook dat ik gewoon twee goede keepers achter de hand had met Tim Krul en Maarten Stekelenburg. Ik moest een keuze maken: stel dat een keeper het goed doet in de eerste twee of drie wedstrijden, moet ik hem er dan weer naast zetten? Dus het heeft ook gewoon heel veel invloed op het proces in de groep. Ik vond op dat moment het verschil tussen Tim Krul, Maarten Stekelenburg en Jasper Cillessen klein. Als het echt een groot verschil was geweest, dan had ik het risico willen nemen. Stekelenburg maakte op mij een ongelofelijke indruk, ook op de training."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de pers ging al snel het verhaal rond dat Cillessen slecht zou liggen in de spelersgroep van Oranje, maar De Boer bestrijdt dat. "Hij ligt goed in de groep, maar het gaat erom: wat zou er gebeuren als hij tweede keeper zou zijn? Je weet zelf of een speler tweede keeper kan zijn, of niet. Dat is niet zijn ding. Hij was in eerste instantie mijn eerste keeper, maar in mijn ogen zat er bijna geen verschil in."

De Boer besloot om Malen in de achtste finale tegen Tsjechië in de basis te zeggen in plaats van Wout Weghorst, die de wedstrijden daarvoor was gestart. "Hij viel al een paar keer goed in en we weten allemaal dat hij een groot talent is, dat het verschil met zijn snelheid kan maken", legt De Boer die keuze uit. "Dat heeft hij ook bewezen, want hij was de gevaarlijkste man."

Het ging voor Oranje kort na rust helemaal mis toen Matthijs de Ligt rood kreeg. De Boer besloot tot verbazing van velen om twee minuten later Quincy Promes in te brengen voor Malen. "Het is toch heel simpel?", vraagt De Boer retorisch. "Ik denk dat iedereen die trainer is geweest dat weet: je weet gewoon dat hij een explosieve speler is. We wisten van tevoren dat hij op dit niveau een uur écht kan leveren. Het was de 55e minuut. Het is in goed overleg gegaan met de staf, mensen die daar verstand van hebben. Ga maar eens kijken hoeveel Donyell Malen dit seizoen negentig minuten heeft gespeeld." Malen speelde dit seizoen zeventien officiële wedstrijden en speelde er geen enkele uit. Wel kwam hij bij Borussia Dortmund eenmaal tot 83 en 81 minuten in een duel.

Tot slot kwam ook het voorval rond Anwar El Ghazi ter sprake. De vleugelspits van Aston Villa kreeg per bericht te horen van De Boer dat hij niet tot de definitieve EK-selectie behoorde. "Misschien is het slordig, maar we moeten daar ook niet dramatisch over doen", aldus De Boer. "Volgens mij zijn er meer bondscoaches geweest die het op teletekst gegooid hebben, daar moest je het mee doen. Ik heb nog netjes een bericht gestuurd. Hij is er nog nooit bij geweest, hè. Dan zou het wat anders kunnen zijn, maar ik had hem zeker kunnen bellen."