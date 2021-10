Ajax komt in actie na veelbesproken spandoek: ‘Vertrouwen is geschaad'

Maandag, 25 oktober 2021 om 18:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:59

Ajax gaat in gesprek met de makers van het spandoek dat rond de topper tegen PSV voor opschudding zorgde. Op een van de tribunes in de Johan Cruijff ArenA verscheen voor aanvang een groot spandoek, waarop, bij monde van trainer Erik ten Hag’, beledigende teksten stonden richting PSV. Volgens De Telegraaf heeft technisch directeur Edwin van der Sar al zijn excuses aangeboden aan concullega Toon Gerbrands en gaat de club spreken met de verantwoordelijken voor de ‘sfeeractie’.

Het spandoek leidde rondom de wedstrijd tot veel commotie. Op het doek zijn twee PSV’ers afgebeeld met een eierschaal op het hoofd, zoals tekenfilmfiguur Calimero. Op de buik van hun shirt is ‘Brainfart Aidshoven’ te lezen in plaats van het gebruikelijke 'Brainport Eindhoven' en met name die tekst zorgde voor de nodige kritiek De actie zou opgezet zijn door het sfeerteam van de Amsterdammers. Hoewel de club nog een blik heeft geworpen voordat het ontwerp daadwerkelijk uitgerold zou worden, lijken de makers zich niet aan de afspraken te hebben gehouden.

“Ajax heeft een ontwerp gezien en daar akkoord op gegeven. De uiteindelijke versie die uitgerold werd, week op enkele punten af van de geaccordeerde variant. Daarmee is het vertrouwen geschaad op basis waarvan wij met het sfeerteam werken. Het spreekt voor zich dat wij daarover met hen in gesprek gaan, ook om te voorkomen dat dit in eventuele volgende gevallen weer kan gebeuren”, zo laat een woordvoerder van Ajax maandagavond weten aan De Telegraaf.

Zondagavond werd Ten Hag op de persconferentie al gevraagd naar zijn mening over het spandoek, en hij gaf duidelijk aan niet gelukkig te zijn met de actie. “Het aanzetten tot dit soort acties moeten we niet willen. Ik houd me er verre van. Ik kijk er niet op een goede manier naar.” Ten Hag is van mening dat clubs strenger moeten controleren op de inhoud van spandoeken, voordat ze worden toegelaten. "Ik vind dat iedere club dat zou moeten doen. Natuurlijk is het elkaar een beetje uitdagen, en dat mag ook, maar ergens zijn er grenzen”, aldus de keuzeheer.