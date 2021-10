Afellay is niet onder indruk van Van Bommel: ‘Daar is het niet goed gegaan’

Maandag, 25 oktober 2021 om 18:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:01

Het blijft voorlopig gissen naar de exacte reden voor het snelle ontslag van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg. Opmerkelijk genoeg gaf Ibrahim Afellay, die onder Van Bommel speelde bij PSV, zondag in Studio Voetbal aan dat de weggestuurde oefenmeester moeite had met de communicatie richting zijn spelers. "Dat ging niet soepel", aldus Afellay bij de NOS.

Afellay speelde in het seizoen 2019/20, zijn laatste als profvoetballer, een klein half jaar onder Van Bommel, die op 16 december 2019 werd ontslagen bij PSV. Afellay had op dat moment slechts negen speelminuten gemaakt onder Van Bommel en zou ook onder diens opvolger Ernest Faber nog slechts drie keer invallen. "Of ik het een goede trainer vond? Ik vond dat hij het moeilijk over kon brengen", aldus Afellay zondagavond. "Je zal altijd mensen hebben die zeggen: 'Dat zegt hij omdat hij toen niet heeft gespeeld.' Maar goed, ik vind: je zit hier en ik heb hem mogen meemaken."

"Je hebt een bepaalde filosofie, maar die moet je ook kunnen overbrengen", vervolgde de oud-international. "Je spelers moeten begrijpen wat je wil. Ik denk dat daarin het een en ander niet goed is gegaan. In de beginperiode heeft hij het goed gedaan bij PSV. Zo ging het eigenlijk ook bij Wolfsburg. Gezien het moment waarop ze hem er nu uitgooien, denk ik niet dat het alleen gebaseerd is op resultaten. Normaal gesproken zou je zeggen: trek het door tot de winterstop. Dat hebben ze niet gedaan. Dat wil dus zeggen dat het niet alleen gebaseerd is op de resultaten."

Jörg Schmadtke, de algemeen directeur van Wolfsburg, gaf maandag een verklaring over het ontslag van Van Bommel. Daarin werd niet alle onduidelijkheid rondom de beslissing weggenomen. "Ik geloof dat Van Bommel een duidelijk spelidee had en dat hij dat elke training probeerde over te brengen", aldus Schmadtke in Kicker. "Maar het is, zonder op de details in te gaan, niet gelukt om dat er bij de ploeg in te krijgen."

De nederlaag tegen SC Freiburg (0-2) van afgelopen zaterdag werd Van Bommel fataal. "De ploeg zag er onzeker uit", stelt Schmadtke, die stelt dat het ontslag een optelsom is van 'een perceptie die in de loop van dagen en weken werd opgedaan'. "Uiteindelijk was er geen geloof dat we erin zouden slagen om het tij te keren. Je kunt zeggen dat het snel gegaan is, maar aan de andere kant kun je ervan uitgaan dat dit niet alleen gebaseerd is op de laatste dagen. Het is een ontwikkeling die al langer gaande is. Op basis van evaluatie zijn we uit elkaar gegaan."