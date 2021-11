Ontslagen Solskjaer krijgt tot het einde van het seizoen interim-opvolger

Zondag, 21 november 2021 om 11:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:56

Manchester United heeft het vertrek van Ole Gunnar Solskjaer bevestigd. De Engelse grootmacht communiceert dat Michael Carrick voorlopig tijdelijk de taken van Solskjaer overneemt, nadat de 4-1 nederlaag tegen Watford de Noor uiteindelijk fataal is geworden. Carrick moet de periode overbruggen waarin er door Manchester United gezocht wordt naar een interim-manager, die tot het einde van het seizoen werkzaam moet zijn op Old Trafford.

Carrick was al werkzaam bij Manchester United. Carrick, oud-middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur en Manchester United, is sinds de zomer van 2018 als assistent actief op Old Trafford, aanvankelijk aan de zijde van José Mourinho en later naast Solskjaer. Carrick moet Solskjaer tijdelijk vervangen, tot er een volgende interim-manager wordt binnengehaald.

Manchester United zou vol hebben ingezet op de komst van Zinédine Zidane. De clubleiding had de opdracht gekregen om het aanbod voor de Franse trainer te verhogen. Het was al de vraag of Zidane daarop in zou gaan. Hoewel de voormalig coach van Real Madrid naar verluidt graag aan de slag wil bij Manchester United, wilde hij liever niet middenin het seizoen instappen. Zidane plande afgelopen zomer na zijn vertrek bij Real een sabbatical van een jaar. Bovendien zou zijn vrouw Veronique het niet zien zitten om in Manchester te gaan wonen.

The Athletic noemde tevens de naam van Julen Lopetegui, sinds 2019 de trainer van Sevilla. Zoals het er nu naar uitziet, wordt er op dit moment echter nog geen definitieve opvolger voor Solskjaer binnengehaald. "Michael Carrick zal het roer voor de komende wedstrijden overnemen, terwijl de club probeert om een interim-manager tot het einde van het seizoen te vinden", zo valt er te lezen op de website van Manchester United.

Solskjaer wilde naar verluidt zelf niet vertrekken bij Manchester United, maar de familie Glazer - die de club in handen heeft - besloot hem na de 4-1 nederlaag tegen Watford de laan uit te sturen. Verschillende Engelse media meldden zaterdagavond al dat Solskjaer op straat gezet zou worden. Door The Times wordt aangenomen dat Solskjaer een jaarsalaris meekrijgt, wat gelijkstaat aan een bedrag van ongeveer negen miljoen euro. "Ole zal altijd een legende voor Manchester United blijven", schrijft Manchester United in het statement op de website. "Het is jammer dat we tot dit moeilijke besluit hebben moeten komen."

"De laatste weken waren weliswaar teleurstellend, maar dat neemt niet weg dat er de afgelopen drie jaar goed werk geleverd is en er een fundament is gelegd voor succes op de lange termijn", vervolgt Manchester United in zijn statement. "We bedanken Ole oprecht voor zijn werk als manager en wensen hem het beste voor de toekomst. Zijn plek in de geschiedenisboeken van Manchester United is voor altijd veilig. Niet alleen als speler, maar ook als mens en manager. Hij zal als onderdeel van de Manchester United-familie altijd welkom zijn op Old Trafford."

Solskjaer werd in december 2018 aangesteld als opvolger van de ontslagen José Mourinho. Bij zijn komst stond Manchester United op de zesde plek en daar eindigde de club uiteindelijk ook. In de seizoenen daarna volgden een derde en tweede plek in de competitie. In het huidige seizoen zijn de prestaties echter een stuk minder. Manchester United staat op een zevende plaats in de Premier League.