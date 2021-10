KRC Genk verrast: niet John van den Brom, maar Dennis Haar moet wijken

Maandag, 25 oktober 2021 om 15:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:02

John van den Brom staat vanwege tegenvallende prestaties onder druk bij KRC Genk, maar de club heeft er verrassend genoeg voor gekozen om zijn assistent-trainer Dennis Haar weg te sturen. Via de officiële kanalen meldt Genk dat Haar per direct vertrekt. Van den Brom blijft voorlopig aan als hoofdtrainer, maar met een tiende plaats in de Belgische Pro League hangt ook zijn baan aan een zijden draadje.

Genk verloor zondag met 0-3 van AA Gent en leed de vijfde officiële nederlaag op rij. De Europa League-wedstrijden tegen Dinamo Zagreb (0-3) en West Ham United (3-0) leverden de afgelopen weken nul punten op, evenals de competitiewedstrijden tegen KAS Eupen (3-2), Charleroi (2-0) en Gent. Door de reeks van vijf opeenvolgende nederlagen rommelt het momenteel in de Cegeka Arena. De clubleiding lijkt Haar als eerste te slachtofferen voor de teleurstellende prestaties.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

KRC Genk heeft afscheid genomen van assistent-coach Dennis Haar. "Voorlopig gaan Domenico Olivieri en Michel Ribeiro een meer prominente rol opnemen binnen de technische staf. De club gaat op zoek naar een geschikte vervanger om het trainersteam te versterken", communiceert Genk, dat vorig seizoen nog als vierde eindigde in België. Die positie is ver weg, terwijl Genk met drie punten uit drie duels in de Europa League-groepsfase ook geen potten breekt.

Har kwam in november 2020 in het kielzog van Van den Brom mee naar Genk. De hoofdtrainer verliet FC Utrecht midden in het seizoen om aan de slag te gaan in België; Haar was daar zijn assistent en maakte dezelfde keuze. Eerder was Haar hoofdtrainer van Jong AZ en Jong PSV.