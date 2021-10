Valentijn Driessen ziet opvallend tweetal het snelst vertrekken bij Ajax

Maandag, 25 oktober 2021 om 15:10 • Dominic Mostert

Niet talenten als Ryan Gravenberch of Jurriën Timber, maar ervaren spelers als Daley Blind en Dusan Tadic zouden volgens Valentijn Driessen 'als eersten' kunnen vertrekken bij Ajax. Door het uitstekende seizoen tot dusver staan de spelers van Erik ten Hag volop in de schijnwerpers. Driessen zou er niet van opkijken als Blind (31) en Tadic (32) nog een buitenlands avontuur willen aangaan.

"Ik zie meer het gevaar bij Tadic en Blind liggen", reageert Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf op de vraag wie als eerste spelers in aanmerking komen voor een transfer. "Zij hebben aangegeven open te staan voor een buitenlands avontuur. Dat zijn spelers die ook makkelijker binnen te halen zijn." Tadic heeft echter ook zijn intentie uitgesproken om nog lange tijd aan Ajax verbonden te zijn. De aanvoerder signeerde afgelopen zomer een contract tot medio 2024 als speler en tot medio 2027 als werknemer, vermoedelijk als jeugdtrainer. Blind ligt tot de zomer van 2023 vast.

Houden die contracten stand als geïnteresseerde buitenlandse clubs aankloppen? "Als Ajax een mooi bedrag krijgt, is de club eerder bereid om mee te werken, ook omdat ze een dagje ouder worden", denkt Driessen. "Tadic en Blind worden niet sneller, maar het spel wordt wel sneller. De looparbeid die je moet verrichten wordt meer en meer. Ik denk dat daar meer het gevaar ligt. Als een club als Liverpool, Juventus of Atlético Madrid interesse heeft, en Blind wil daarheen, moet Ajax hem die transfer wel gunnen. Atlético is een club die vaker op zoek gaat naar oudere spelers. Bij Juventus spelen die ook vaak."

Clubwatcher Mike Verweij van Ajax stipt aan dat Blind vanwege zijn onderhuidse defibrillator waarschijnlijk niet in de Serie A mag spelen, net als Christian Eriksen. Hij adviseert Tadic sowieso om in Amsterdam te blijven. "Barcelona heeft in de zomer voor hem aangeklopt en AC Milan wilde hem ook graag hebben. Maar hij wordt in Amsterdam op handen gedragen. Zijn vrouw en kinderen hebben het naar hun zin in Amsterdam. Je zou zeggen: blijf hier gewoon, word na je carrière trainer hier en ga hier nooit meer weg. Ik kan me voorstellen dat hij het wel zou willen, maar ik vraag me af of het verstandig is."