Lucas Vázquez door kinderen geïnstrueerd voor doelpuntviering in Camp Nou

Maandag, 25 oktober 2021 om 14:30 • Laatste update: 14:34

Lucas Vázquez kwam zondag tot scoren voor Real Madrid tegen Barcelona (1-2 zege) en vierde zijn doelpunt door Spiderman te imiteren. De buitenspeler van Real Madrid beeldde het gebaar uit waarmee de stripheld zijn web afschiet. Over de viering is nagedacht, blijkt uit een bericht van zijn vrouw Macarena Rodríguez op Instagram. Rodríguez plaatst een foto waarop te zien is dat hun zoontje en dochter, respectievelijk drie en één jaar oud, voordoen hoe Vázquez een eventueel doelpunt in het Camp Nou moest vieren. "Gisteren, vlak voor de trip naar Barcelona, leggen ze papa uit wat hij moet doen", schrijft Rodríguez, waarna ze een foto toevoegt van de daadwerkelijke doelpuntviering. "Belofte maakt schuld."