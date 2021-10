Aad de Mos na Ajax - PSV: ‘Ibrahim Sangaré is veel beter dan Edson Álvarez’

Maandag, 25 oktober 2021 om 14:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:17

Aad de Mos is verrast door de dikke overwinning van Ajax op PSV. Voorafgaand aan de topper voorspelde De Mos een 2-2 gelijkspel, maar Ajax won zondag met 5-0. In zijn wekelijkse gesprek met het Eindhovens Dagblad zegt De Mos dat PSV kampt met een 'structureel probleem' en adviseert hij de clubleiding om nog even te wachten voordat de onderhandelingen met Roger Schmidt over een nieuw contract gestalte krijgen.

"De meesten hadden dit voorspeld. Ik niet", geeft De Mos daags na de wedstrijd toe. "Ik was erg verrast. Niet door het begin van de wedstrijd, dat viel me nog mee. Maar daarna was het natuurlijk kat en muis." De Mos ziet 'structurele problemen in het team en het aankoopbeleid bij PSV'. "Bij Ajax is er één speler die met zijn kwaliteiten geen man voorbij komt en dat is Álvarez. Maar die heeft andere kwaliteiten. Verder kunnen alle spelers van Ajax ruimte maken en een man passeren, waardoor je makkelijker kunt voetballen. PSV heeft maar één of twee spelers die een mannetje kunnen passeren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet alleen heeft PSV pijnlijke nederlagen geleden tegen grote clubs, ook het spel tegen kleinere clubs is vaak niet om over naar huis te schrijven. "Het is structureel een probleem. Je ziet het tegen Sparta Rotterdam, tegen PEC Zwolle en tegen Go Ahead Eagles. In de grote wedstrijden geven ze ook niet thuis. Tegen Benfica, AS Monaco, Ajax en Feyenoord geven ze niet thuis. Dat geeft aan dat de trainer wat mij betreft is gezakt voor zijn examen. Als ik de leiding van PSV was, zou ik de onderhandelingen met Schmidt even uitstellen."

De Mos wijst erop dat PSV niet meer kan beschikken over bijvoorbeeld Donyell Malen en Denzel Dumfries. Toch denkt hij dat er meer uit het spelersmateriaal te halen is. "Zet André Ramalho neer bij Ajax en dan is hij wel goed. Sangaré ook. Die is veel beter dan Álvarez. Maar als Álvarez in de problemen komt, schuift Jurriën Timber in en kan Álvarez de bal bij hem kwijt. Sangaré moet het allemaal zelf oplossen, want iedereen verschuilt zich. Dan wordt Sangaré voor de niet-kenner ook opeens een mindere speler."