‘Koeman stelde zich voor dat zijn kleinkinderen in de auto zaten’

Maandag, 25 oktober 2021 om 13:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:10

Ronald Koeman is 'boos en bedroefd' thuisgekomen na de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid (1-2), schrijft Mundo Deportivo. De trainer van Barcelona was ontdaan door een incident dat zich voordeed na de wedstrijd. Toen hij het Camp Nou wilde verlaten, werd zijn auto omsingeld door tientallen supporters die verhaal kwamen halen. Sommige supporters sloegen en spuugden op zijn auto, voordat Koeman kon wegrijden.

Vanwege de veiligheid van de supporters kon Koeman geen gas geven, maar tegelijkertijd waren er supporters die zich agressief gedroegen. Andere fans maakten selfies voor de auto van de trainer. Beveiligers van Barcelona hadden na de wedstrijd al aangegeven dat de spelers en leden van de technische staf beter een andere uitgang konden nemen dan gebruikelijk, omdat grote supportersgroepen bij de normale uitgang stonden. De alternatieve uitgang is een stuk ruimer, maar ook daar stonden dus veel mensen. Bovendien kon Koeman vanwege een stoplicht niet meteen wegrijden.

Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto — Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021

Koeman kwam 'boos' thuis, mede omdat zijn vrouw Bartina naast hem zat in de auto en zij 'zulke situaties niet gewend is', aldus Mundo Deportivo. "Koeman stelde zich ook voor wat er gebeurd zou zijn als hij met bijvoorbeeld zijn kleinkinderen in de auto had gezeten." Uiteindelijk viel de schade aan zijn auto mee. Een van de buitenspiegels klapte niet meer goed in. Barcelona vaardigde een statement uit, waarin het gedrag van de supporters werd afgekeurd.

"Barcelona neemt publiekelijk afstand van de gewelddadige en verachtelijke acties jegens onze trainer bij het verlaten van het Camp Nou", schreef de club via sociale media. "De club zal maatregelen treffen om te voorkomen dat dit soort dingen in de toekomst nog zullen gebeuren."