‘Mijn broer ging op dezelfde leeftijd naar Nederland, dus dat wilde ik ook’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Bryan Limbombe, die net als zijn broer heeft gekozen om op jonge leeftijd de overstap naar Nederland te maken.

De carrières van Bryan Limbombe (20) en zijn zeven jaar oudere broer Anthony vertonen voorlopig opvallend veel overeenkomsten. Allebei begonnen in hun geboortestad bij KV Mechelen. Allebei terechtgekomen in de jeugdopleiding van KRC Genk: Anthony direct vanaf KV Mechelen, Bryan na een tussenstop bij Zulte Waregem. Allebei uitgegroeid tot jeugdinternational voor België. Allebei op jonge leeftijd gedebuteerd in het eerste elftal van Genk. En allebei op twintigjarige leeftijd de overstap gemaakt naar Nederland om daar definitief door te breken in het profvoetbal. “Het is een aardige gelijkenis, ja”, glundert Limbombe, die bij Roda JC Kerkrade zijn handtekening zette onder een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen. “Ik heb er zeker met mijn broer over gesproken, hij heeft me ook aangeraden om naar Nederland te gaan en vertelde dat het wel een goede competitie voor mij zou zijn.”

De op-één-na jongste telg van de voetbalbroers Limbombe - Stallone (de oudste) en Maxime (de jongste) spelen samen bij KSK Lierse Kempenzonen op het tweede niveau in België, Anthony staat sinds 2018 onder contract bij FC Nantes - debuteerde in januari 2020 in het eerste elftal van KRC Genk en speelde daarna totaal negen wedstrijden als invaller in de hoofdmacht, ook nadat John van den Brom vorig seizoen het stokje had overgenomen van Jess Thorup. “Als je op je achttiende je debuut maakt, smaakt dat naar meer. Ik viel daarna ook een paar keer in, maar helaas heeft dat niet doorgezet”, verzucht Limbombe. In de tweede helft van vorig seizoen behoorde hij nauwelijks tot de wedstrijdselectie. “Ik had een goede band met John van den Brom, hij is een goede trainer. Maar we hadden bij Genk een goed team, dat bleef winnen. Er liepen op mijn plek goede spelers, dus ik moest op mijn kans wachten.”

“Het was wel een beetje moeilijk om Genk te verlaten, maar ik kreeg daar niet echt kansen en wilde zelf ook spelen. Ik kwam op een leeftijd waarop ik moet investeren”, gaat Limbombe verder. Door de succesvolle passage van zijn broer in Nederland bij NEC had hij een duidelijk idee bij een vervolgstap. Anthony Limbombe promoveerde in zijn eerste seizoen in Nijmegen naar de Eredivisie en werd na een jaar op het hoogste niveau voor ruim twee miljoen euro opgehaald door Club Brugge. Na twee jaar in Brugge telde Nantes ruim acht miljoen euro neer om hem naar Frankrijk te halen. “Ik volgde het Nederlandse voetbal, doordat mijn broer hier gespeeld heeft. Het heeft me altijd wel aangetrokken. Mijn broer ging op dezelfde leeftijd naar Nederland en heeft daar zijn ding kunnen doen, dus ik wilde graag deze stap maken. Ik moest gaan spelen en had voor mijn gevoel de kwaliteiten voor de Keuken Kampioen Divisie.”

Er waren verschillende Keuken Kampioen Divisie-clubs geïnteresseerd, maar Roda JC toonde zich het meest concreet. “Roda JC is een mooie club in Nederland, daarom is de keuze ook hierop gevallen. In de laatste week van de transferwindow moesten er nog plooien worden gladgestreken met het papierwerk, maar gelukkig heb ik de transfer nog kunnen maken. Het is beter dat ik definitief ben vertrokken bij Genk, daardoor kan ik me goed focussen op mijn plannen. Je mindset is wat anders als je bent verhuurd.” Trainer Jurgen Streppel ruimde in de eerste wedstrijd na de komst van Limbombe direct een basisplaats voor hem in en deze stond hij niet meer af. Voorlopig was Limbombe in acht wedstrijden goed voor twee doelpunten en twee assists.

“Ik krijg de ruimte om mijn ding te doen als ik de bal krijg, om vrij te zijn in mijn acties. Dat helpt natuurlijk, een speler als ik kan zo een meerwaarde zijn voor het team met doelpunten en assists. Daardoor heb ik ook wel sneller mijn plek gevonden bij Roda JC”, beaamt Limbombe. Streppel gebruikte hem tot dusver zowel op de linker- als de rechterflank in zijn voorste linie, waar hij de vervanger werd van de naar Wehen Wiesbaden vertrokken Thijmen Goppel. “Ik was in het begin wel een beetje verrast door het niveau, want ik had al een tijdje geen wedstrijden gespeeld. Daarna ging het wel, ik kan wel zeggen dat het niveau goed is. Ik denk dat dit de ideale stap is om straks weer hogerop te gaan. In België is het voetbal meer fysiek, ze proberen hier meer te voetballen. Ik ben daardoor wat meer geïnteresseerd in het Nederlandse voetbal, dat is aantrekkelijker voor een speler als ik. Ik heb ook wel gemerkt dat talenten in Nederland sneller de kans krijgen. Ik ben gekomen om te spelen, dus voorlopig gaat het goed.”

Als de parallel met de carrière van zijn broer op dezelfde manier doorzet, eindigt dit seizoen voor Roda JC met promotie naar de Eredivisie. Met achttien punten uit de eerste twaalf wedstrijden en de daarmee gepaarde zevende plaats is de start van de Limburgers niet slecht. “We hebben een goed team, met kwaliteiten om bovenin mee te doen. Het zou heel mooi zijn als ik de kans krijg om de stap naar de Eredivisie te maken, dat is natuurlijk een doel om met Roda JC te bereiken. Maar mijn belangrijkste doel is nu eerst zoveel mogelijk spelen en me elke wedstrijd te laten zien met doelpunten of assists.”

Naam: Bryan Limbombe

Geboortedatum: 14 mei 2001

Club: Roda JC Kerkrade

Positie: vleugelaanvaller

Sterke punten: techniek, snelheid, flair