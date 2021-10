CIES-onderzoek: Ajax is de beste opleidingsclub van Europa

Maandag, 25 oktober 2021 om 12:43 • Laatste update: 12:48

Het CIES Football Observatory heeft Ajax aangewezen als de beste opleidingsclub van Europa. Het in Zwitserland gevestigde onafhankelijke onderzoeksbureau, dat zich bezighoudt met statistische studies over voetbalgerelateerde onderwerpen, meldt maandagochtend dat Ajax het grootste aantal spelers heeft opgeleid die nu actief zijn in de 31 hoogste Europese competities.

Het onderzoek neemt spelers mee die tussen hun 15e en 21e ten minste drie jaar bij de club in opleiding hebben gezeten. Uit de resultaten van het CIES Football Observatory 2021-onderzoek is naar voren gekomen dat Ajax liefst 81 spelers heeft opgeleid die op dit moment actief zijn in de 31 hoogste competities. Shakhtar Donetsk staat op de tweede plaats met zes spelers minder, gevolgd door Sporting Portugal, Dynamo Kiev en Dinamo Zagreb met alle drie 70 spelers. Feyenoord en PSV bevinden zich op de dertiende en 20e plaats, met respectievelijk 49 en 43 spelers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax komt ook als koploper uit de bus in de zogeheten 'trainingsindex' die is ontwikkeld voor het onderzoek. Deze index is bedoeld om te bepalen hoe goed en waardevol de spelers zijn die door de clubs zijn opgeleid. Er wordt gekeken naar het niveau van de clubs waarvoor de spelers nu uitkomen, de hoeveelheid wedstrijden die ze speelden in het afgelopen jaar en hun gemiddelde leeftijd (hoe jonger, hoe beter). Uiteindelijk komt er per club een cijfer uit; voor Ajax is dat 102,3, aanzienlijk hoger dan de cijfers van andere clubs.

Als alleen wordt gekeken naar spelers die momenteel in de vijf grootste competities actief zijn, hebben Real Madrid en Barcelona de meeste spelers opgeleid (ieder 42); Ajax staat dan op de zestiende plek met 20 spelers. Dat verschil is grotendeels te verklaren doordat Ajax zelf niet in een topvijfcompetitie uitkomt. De door Ajax opgeleide spelers die nu in het eerste elftal spelen of uitkomen voor een andere Eredivisie-club, tellen dan niet mee.

De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te bekijken (werkt niet op app).

De meest productieve opleidingsclubs