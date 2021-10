Ook wereldvoetbalbond FIFA geniet van ‘Puskás Award-kandidaat’ Ngonge

Maandag, 25 oktober 2021 om 12:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:20

Als het aan ESPN ligt, komt Cyril Ngonge in aanmerking voor de Puskás Award. De aanvaller zette FC Groningen zondagavond met een weergaloze hakbal op voorsprong tegen AZ; de wedstrijd werd uiteindelijk met 2-0 gewonnen. ESPN deelde de beelden op sociale media en vroeg de FIFA, die de Puskás Award jaarlijks uitreikt, of men meekijkt. "We kijken en genieten. Fantastische actie, Cyril Ngonge", reageert de wereldvoetbalbond op zijn beurt.

Het doelpunt van Ngonge werd zondag meteen vergeleken met de treffer van Rafael van der Vaart in de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in november 2003. "Ik kende het doelpunt van Van der Vaart niet. Maar nu ik hem zie, snap ik de vergelijking", reageert Ngonge in gesprek met de NOS. "Het is een eer om vergeleken te worden met een speler als Van der Vaart. Welke mooier is? Dan ga ik voor mijn doelpunt, maar Van der Vaart zal zeggen dat die van hem de mooiste is, haha. Het is moeilijk een keuze te maken."

In de uitzending van Studio Voetbal werd Van der Vaart, tegenwoordig analist, zondagavond ook gevraagd naar de vergelijking. "Ngonge dacht echt na over wat hij deed, terwijl ik nog steeds niet weet hoe ik hem gemaakt heb", gaf hij toe. "Ik ben ook niet zo lenig. Hoewel, als ik mijn doelpunt nu terug zie, vind ik die van mij toch mooier", voegde Van der Vaart lachend toe. Ngonge zag twee oplossingen toen hij de bal iets achter zich kreeg afgeleverd van Mo El Hankouri: een omhaal of een hakbal. "Maar de bal kwam een beetje te laag voor een omhaal en dus was een hakbal de enige oplossing. En hij ging er mooi in."