Gebroeders Van de Kerkhof zagen aan stoelpoten van Roger Schmidt

Maandag, 25 oktober 2021 om 12:05 • Laatste update: 12:30

Willy en René van de Kerkhof zijn niet te spreken over de huidige prestaties van PSV. Na de vernedering tegen Ajax van zondagavond (0-5) adviseren de clubiconen het Eindhovense bestuur de situatie rond de kerstperiode te gaan evalueren. Willy en René vragen zich dan ook hardop af of trainer Roger Schmidt nog wel de juiste persoon is om PSV naar successen te leiden. "Als het niet lukt met Schmidt, is het einde oefening voor hem. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn”, aldus René.

De voormalig rechtsbuiten denkt dat het na het returnduel tegen Benfica in de laatste voorronde van de Champions League in augustus (0-0), waardoor PSV het hoofdtoernooi van het miljoenenbal misliep, alleen maar ‘veel minder is geworden’ bij de club. “Ze hebben daar een grote klap van gehad", vertelt René aan Omroep Brabant. "Daarna waren de wedstrijden niet om aan te zien. Tegen kleinere tegenstanders trek je de overwinning dan nog wel over de streep, maar als je tegen Feyenoord en Ajax negen doelpunten tegen krijgt, moet je echt gaan nadenken: hebben we wel de juiste spelers en hebben we wel de juiste trainer?"

Broer Willy is het eens met de uitspraken van René. Eerstgenoemde denkt dan ook dat de huidige spelersgroep vooral kwaliteit mist. “We hebben schijnbaar niet genoeg goede spelers. Cody Gakpo en Noni Madueke zijn twee toppers. Die heb je zondag gemist en dan zie je dat de nummers twaalf en dertien van je selectie niet capabel genoeg zijn om in het eerste elftal te spelen.” Willy vindt dan ook dat technisch manager John de Jong ‘aan de bak moet’ en zich in moet zetten om ‘betere spelers te halen’.

“Ik was erbij in Amsterdam”, zegt Willy, die er van tevoren vanuit ging een ‘heerlijke wedstrijd’ te gaan zien. “Die heb ik ook gezien, maar slechts van een kant.” Willy is van mening dat PSV ‘mentaal, tactisch, technisch en collectief compleet werd overklast’ door Ajax. “We hadden niets in te brengen, afgezien van de eerste vijftien tot twintig minuten. Tot mijn verwondering schoten we in de tweede helft niet een keer op goal. Dramatisch." PSV blijft door het verlies tegen Ajax op de tweede plaats in de Eredivisie staan. De koploper uit Amsterdam vergrootte dankzij de klinkende overwinning van zondag het gat met de Noord-Brabanders tot vier punten na tien speelronden.