Henk ten Cate neemt afscheid van Al-Wahda en is weer clubloos

Maandag, 25 oktober 2021 om 11:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:24

Henk ten Cate vertrekt als trainer van Al-Wahda, zo maakt de club uit de Verenigde Arabische Emiraten maandagochtend bekend. Met wederzijds goedvinden gaan beide partijen uit elkaar, zo meldt Al-Wahda. Ten Cate was sinds maart actief bij de club, die momenteel op de zesde plaats staat in de competitie van de VAE.

Ten Cate was van december 2018 tot mei 2019 voor het eerst werkzaam als trainer van Al-Wahda. Vervolgens werd hij opgevolgd door Maurice Steijn, waarna ook Mark Wotte trainer werd van de club. In maart van dit jaar keerde Ten Cate terug. Hij loodste de club naar deelname aan de Aziatische Champions League, waarin de kwartfinale eerder deze maand het eindstation bleek door een 1-5 nederlaag tegen het Saudische Al-Nassr.

In de competitie van de VAE staat Al-Wahda met elf punten uit zeven wedstrijden op de zesde plaats. Van de zeven wedstrijden won Ten Cate er slechts twee; de andere vijf eindigden in een gelijkspel. De 66-jarige Nederlander was bezig aan zijn vierde dienstverband in de VAE, na eerdere periodes bij Al-Ahli, Al-Jazira en dus Al-Wahda. In juli werd hij nog genoemd als potentiële bondscoach van Oranje, maar die baan zag hij niet zitten.

"Er is gewoon te veel gebeurd. Daar stap ik niet zomaar overheen", zei Ten Cate daarover tegen De Telegraaf. "Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.) mag me zeker een keer bellen. Niet voor de functie van bondscoach, maar om namens de KNVB eindelijk een keer excuses te maken voor de karaktermoord die de voetbalbond in 2017 op me probeerde te plegen." Ten Cate was in 2017 in de race om bondscoach te worden en had naar eigen zeggen de toezegging van toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen. De keuze viel later toch op Dick Advocaat.