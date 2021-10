‘Mogelijk dat het duel met Ajax Haaland zijn laatste was in 2021’

Borussia Dortmund-spits Erling Braut Haaland komt mogelijk pas in 2022 pas weer in actie. De Noorse spits liep in de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Ajax een heupblessure op. Trainer Marco Rose sprak vorige week de verwachting uit dat Haaland daardoor enkele weken buitenspel staat, maar mogelijk heeft de aanvaller dit kalenderjaar zijn laatste wedstrijd al gespeeld.

Haaland kwam niet ongeschonden uit de strijd met Ajax. Door zijn blessure mist hij niet alleen de tweede confrontatie met de Amsterdammers in de Champions League op woensdag 3 november, maar ook de interland tussen Nederland en Noorwegen van dinsdag 16 november. Bondsarts Ola Sand van Noorwegen vertelde vorige week aan TV2 dat Haaland drie à vier weken de tijd nodig om te herstellen. Nu lijkt het erop dat de spits nog langer buitenspel staat, meldt BILD.

Het Duitse dagblad verwijst naar een uitspraak van Jan Aage Fjörtoft op de Noorse televisie. “Het kan zijn dat het duel met Ajax zijn laatste wedstrijd van dit jaar is geweest”, aldus de voormalig spits van Eintracht Frankfurt en tevens vriend van de familie Haaland. Borussia Dortmund heeft geen informatie naar buiten gebracht over de ernst van de blessure van Haaland. Ook Rose liet er weinig over los: “Ik ben geen dokter. Ik wil daar niet speculeren”, zei hij op een persconferentie.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Dortmund het moet stellen zonder Haaland. Een spierblessure hield hem al aan de kant in de wedstrijden tegen Borussia Mönchengladbach (1-0 nederlaag op 25 september), Sporting Portugal (1-0 zege op 28 september) en FC Augsburg (2-1 zege op 2 oktober). Bovendien miste hij de WK-kwalificatiewedstrijden van Noorwegen tegen Turkije (1-1 op 8 oktober) en Montenegro (2-0 zege op 11 oktober). "Tijd om me te richten op mijn herstel. Ik zal sterker terugkomen!", reageerde Haaland vorige week nog in een socialmediapost op zijn blessure.