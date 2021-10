Ten Hag richt zich met kritiek tot Gravenberch: ‘Het is wel de eis’

Maandag, 25 oktober 2021 om 07:32 • Yanick Vos

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft zich kritisch uitgelaten over Ryan Gravenberch naar aanleiding van zijn optreden zondag tegen PSV. Ondanks de 5-0 overwinning op de Eindhovenaren, kwam de coach na afloop terug op het slordige balverlies van de negentienjarige middenvelder. Ten Hag benadrukt dat Gravenberch zich op dit vlak ‘heel snel’ zal moeten verbeteren.

Gravenberch begon slordig aan de wedstrijd tegen PSV. “De eerste kans van PSV ontstond na een slordig moment van Ryan”, zo wordt Ten Hag geciteerd door De Telegraaf. “Dat zijn stappen die hij nog moet zetten, maar dat is op zijn leeftijd ook normaal. Alleen het is wel de eis. Willen we succesvol zijn, dan zal Ryan die stappen heel snel moeten maken. Hij mag daar die bal niet verliezen. Uiteindelijk groeit hij in de wedstrijd, maar hij moet direct aan staan. Daar moet hij aan gaan werken.”

PSV opende sterk in Amsterdam en leverde drie doelpogingen tussen de palen. Remko Pasveer bewees met zijn reddingen zijn waarde voor Ajax. “Het is wel eens goed voor mijn ploeg om te beleven dat het er in de beginfase niet goed uitzag”, aldus Ten Hag. “Een aantal spelers zat niet gelijk in de wedstrijd, was heel slordig aan de bal en maakte verkeerde keuzes. We moesten overleven. En dat deden we.”

Ajax won uiteindelijk op overtuigende wijze door doelpunten van Steven Berghuis, Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic. Door de overwinning op de titelconcurrent is de voorsprong op PSV nu vier punten, terwijl de Amsterdammers ook een veel beter doelsaldo hebben: plus dertig om plus vijf. Zaterdagavond om 18.45 uur wacht Ajax de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.