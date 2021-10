Afellay ziet ‘extra wapen’ voor Ajax om ver te komen in de Champions League

Maandag, 25 oktober 2021 om 00:01 • Laatste update: 00:19

De kansen van Ajax om de Champions League te winnen waren zondagavond andermaal onderwerp van gesprek in het programma Studio Voetbal van de NOS. Ibrahim Afellay denkt dat Ajax zeker tot de kwartfinale moet kunnen komen en stelt dat de Amsterdammers er met Sébastien Haller een ‘extra wapen’ hebben bijgekregen. Waar Arno Vermeulen overtuigd is van de kans van Ajax om het miljardenbal te winnen, denkt Rafael van der Vaart dat de koploper van de Eredivisie geen schijn van kans maakt.

De kansen van Ajax op de winst van de Champions League worden in het programma Studio Voetbal van de NOS niet voor het eerst ter sprake gebracht, daar Pierre van Hooijdonk eerder zei dat hij Ajax in staat achtte om de Champions League-finale te halen. Afellay krijgt de vraag of zijn mening na afgelopen week - waarin Ajax won van Borussia Dortmund (4-0) en PSV (5-0) - veranderd is.

“Ik heb aangegeven dat Ajax zeker de kwartfinale van de Champions League kan halen. Als jij de nummer twee van Duitsland op zo’n manier vernedert, hoef je voor niemand bang te zijn. Nu Haller zich zo op het technisch vlak aan het onderscheiden is, heeft Ajax er met hem een extra wapen bij gekregen”, reageert Afellay. Ook van der Vaart is te spreken over Haller: “Ik vond hem waanzinnig spelen, echt ongelofelijk wat hij dinsdag en vandaag gedaan heeft. Natuurlijk heeft dat met vertrouwen te maken, maar hij heeft zich bewezen. Dat moest ook wel, want ik heb ook wedstrijden gekeken waarin hij er niks van kon. Hij gaat nu ook heel goed voetballen.”

Van Hooijdonk vraagt vervolgens welk elftal op dit moment in Europa beter voetbalt dan Ajax. Afellay wijst Manchester City aan, omdat de kampioen van Engeland in zijn woorden ook meer ‘ervaren spelers die gepokt en gemazeld zijn’ in de gelederen heeft. “Bayern München”, gaat Van der Vaart verder. “Nee, Ajax heeft geen schijn van kans om de Champions League te winnen. Wil je zeggen dat ze beter zijn dan Bayern München? Die zijn veel beter, Manchester City ook. Het is wel een interessante discussie.”

“De Champions League winnen?”, vraagt Van der Vaart zijn tafelgenoten nog eens. “Dat betekent dat wanneer je Manchester City loot, je twee keer van ze moet winnen. Jullie kijken me allemaal aan... Ik als Ajacied, jullie zeiken altijd. Maar ik zeg dat ze dat gewoon niet gaan halen. Stel dat ze tegen Manchester City komen, met Kevin De Bruyne op tien. Dan denkt Álvarez dan hij in de draaimolen heeft gezeten. Dat soort dingen gaan gebeuren en dat maakt ook niet zoveel uit.”

Vermeulen denkt echter wel degelijk dat Ajax een serieuze kans maakt om de Champions League te winnen. “Dat Ajax in de Nederlandse competitie speelt, maakt het lastiger. Maar je ziet wat er tegen Borussia Dortmund in de Champions League gebeurt. Ik vind dat ze bij de beste vijf teams van Europa zitten en dan kun je een keer een finale halen of winnen. Zo dicht zitten ze er kwalitatief bij. Ze hebben een toptrainer, een topelftal, Haller nu gelukkig wel ingeschreven, een reservebank: er is geen reden te bedenken waarom ze de Champions League niet kunnen winnen.”