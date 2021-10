Van der Vaart complimenteert Ajacied: ‘Nooit gedacht dat ik het zou zeggen...’

Zondag, 24 oktober 2021 om 23:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:46

Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay zijn onder de indruk van de ontwikkeling die Erik ten Hag doormaakt als trainer van Ajax. Hoewel een trainer volgens Van der Vaart zelden doorslaggevend is, vindt hij de invloed van Ten Hag 'heel groot'. De twee analisten van Studio Voetbal herinneren zich dat de oefenmeester na zijn aanstelling veel scepsis moest overwinnen en vinden dat hij daar inmiddels in geslaagd is.

"Hij is volgens mij de eerste trainer van Ajax over wie dingen gezegd werden als: hij heeft een accentje, hij komt niet zo goed uit zijn woorden", stelt Van der Vaart in de uitzending van het praatprogramma. "Maar als je ziet hoe Davy Klaassen vandaag en dinsdag inviel, als je dat allemaal tevreden kunt houden, doe je als trainer iets ongelooflijk goed. Iedereen is zo tevreden." Van der Vaart doelt op de invalbeurten van Klaassen tegen Borussia Dortmund (4-0 zege) en PSV (5-0 zege). Tegen de Eindhovenaren kwam hij zondag tot scoren. Van der Vaart vindt het knap dat Ten Hag erin slaagt om Klaassen tevreden te houden nu die zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Steven Berghuis.

"Wat ik zo knap vind aan Ten Hag, is dat hij zoveel barrières heeft moeten doorbreken", vult Afellay aan. "Vanaf het moment dat hij werd aangesteld, was er heel veel weerstand. Hij heeft het over een heel lange periode moeten bewijzen. Hij heeft de halve finale van de Champions League gehaald, waarna niet de minste spelers werden weggekocht", doelt Afellay op onder meer Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. "Nu heeft hij weer een fantastisch elftal in elkaar gezet. Hij heeft zich ook ontwikkeld in de media: er staat nu een zelfverzekerd persoon. Hij zal altijd wel een accentje houden. Dat is niet erg, maar dat heeft hij wel tegen zich. Ik vind het daardoor alleen maar knapper."

Van der Vaart geeft zijn ongelijk toe als het aankomt op het besluit van Ten Hag om Edson Álvarez een basisplek te blijven geven. "Wat ik vooral knap vind, en ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, is dat hij vasthield aan Álvarez. Die heeft ongelooflijk gespeeld in de laatste twee wedstrijden", vindt de oud-middenvelder. "Het allerbelangrijkste was de basisplaats voor Berghuis. Daardoor dacht ik echt: nu ga je eindelijk een beetje naar me luisteren", voegt hij lachend toe. "Ik heb het altijd gezegd. Ik ga gewoon m'n gelijk halen, daar schaam ik me ook niet voor. Ik vind Klaassen een geweldige speler, maar als hij niet scoort, heb je vrij weinig aan hem. Nu speelt iemand op 10 die wel de creativiteit heeft. Dan is Ajax echt zó gevaarlijk."