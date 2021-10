Zestienjarige wil in de voetsporen van Eduardo Camavinga treden

Maandag, 25 oktober 2021 om 00:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:05

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zestienjarige aanvaller Mathys Tel, die vier wedstrijden in het eerste elftal van de ambitieuze Ligue 1-club Stade Rennes achter zijn naam heeft staan en al de nodige indruk heeft weten te maken in Franse jeugdelftallen.

Vraag voetbalfans naar de beste opleidingsclubs in Europa en gebruikelijke namen zoals Ajax, Borussia Dortmund, Barcelona en Chelsea zullen bijna altijd worden genoemd. Er zijn er natuurlijk nog meer, want alle topclubs in Europa hebben inmiddels jeugdopleidingen die uit hun voegen barsten met potentiële wereldtoppers. Een club waar je misschien niet direct aan denkt, is Stade Rennes. Maar de club uit de Ligue 1 heeft de laatste jaren een geweldige staat van dienst opgebouwd als het gaat om het opleiden van eigen talentvolle jeugd. Daarnaast is de club een springplank voor tienersterren die hun voetbalopleiding ergens anders hebben genoten.

De twee grootste succesverhalen van de afgelopen jaren zijn twee sterren van eigen bodem, Ousmane Dembélé en Eduardo Camavinga. Het tweetal bevindt zich respectievelijk bij Barcelona en Real Madrid nu aan weerszijden van de Spaanse Clásico. Zij zullen waarschijnlijk niet de laatste spelers zijn die op Roazhon Park boven komen drijven met het potentieel om op het allerhoogste niveau te gaan spelen. De talentvolle vleugelspelers Jérémy Doku en Kamaldeen Sulemana zijn al getipt om in de nabije toekomst naar clubs uit de Premier League te gaan. Het zijn slechts twee van de acht spelers van negentien jaar of jonger die dit seizoen al voor het eerste elftal van Bruno Génésio uitkwamen. Van die acht, is de jongste van allemaal misschien wel degene met het hoogste plafond: Mathys Tel.

Tel heeft al een van Camavinga's records gebroken: hij werd de jongste speler die ooit in het eerste elftal van Stade Rennes speelde toen hij in augustus tegen Stade Brest debuteerde op de leeftijd van 16 jaar en 110 dagen. Daarmee belandde de tiener met een elfde plaats net niet in de top tien van jongste Ligue 1-debutanten ooit. Drie dagen later beloonde Stade Rennes hem voor zijn stormachtige ontwikkeling met een contract dat tot medio 2024 loopt. “Dit is een heel emotioneel moment voor mij omdat het mijn eerste profcontract is”, zei de jonge aanvaller. “Het moeilijkste deel moet nog komen. Ik heb de afgelopen dagen allemaal positieve dingen mee mogen maken. Ik zal blijven werken zoals ik elke dag doe. Het doel is om zoveel mogelijk te bereiken met Stade Rennes.”

Tel heeft sindsdien nog drie keer in het eerste elftal gespeeld. De aanvaller zal door zijn talent en doorzettingsvermogen dat hij tijdens zijn jonge carrière heeft getoond nog genoeg kansen krijgen van Génésio. Na enige tijd te hebben doorgebracht in het befaamde Franse opleidingscentrum Clairefontaine, speelde Tel voor verschillende clubs. In oktober 2019 kwam hij bij Montrouge terecht, een club in de Parijse buitenwijken die bekend staat om zijn jeugdopleiding. Hoewel hij op dat moment pas veertien jaar oud was, wilde hij graag aansluiten bij het Onder 17-elftal. Tel nam destijds geen genoegen met 'nee'.

Nos rennais sont en feu en sélection ! Mathys Tel également à nouveau buteur avec l'EDF U18???? face à l'Espagne. pic.twitter.com/zCHKgCMEw1 — Yoann (@YoannSRFC) September 5, 2021

“Toen ik hem ontmoette, gaf ik aan dat ik eigenlijk geen behoefte had aan een nieuwe speler op zijn positie”, vertelt Thomas Berlette, Tel's coach bij Montrouge, aan Goal. “Hij antwoordde: ‘Geen probleem, ik zal mezelf bewijzen en hard werken.’ De week daarop zag ik hem tijdens een training. De rest van de groep keek een beetje op hem neer omdat hij jonger was, maar hij was volledig toegewijd”, herinnert Berlette zich. "Hij was leergierig en wilde progressie boeken. Aan het eind van de training hoorde ik de andere jonge spelers zeggen dat hij te gedreven was.” Tel toonde zich een voorbeeldige jeugdspeler, want de tiener kwam altijd op tijd, ook al woonde hij dertig kilometer verderop in het westen van Parijs. Er kwam steeds meer belangstelling van geïnteresseerde clubs en nog voor het seizoen voorbij was, sloot Stade Rennes een deal om Tel naar Bretagne te halen voor het begin van het seizoen 2020/21.

Hoewel les Rouges et Noirs dachten dat ze een centrumverdediger zouden contracteren, speelde de jongeling later dat seizoen in de aanval en scoorde hij tegen hun Onder 17. Tel heeft zich in het afgelopen jaar ontpopt tot een aanvallend ingestelde speler, maar nog niet zo lang geleden speelde hij nog in de defensie. Berlette zag in de tiener echter een vleugelaanvaller en veranderde zijn carrière voorgoed. “Met mijn staf zagen we dat dribbelen en snelheid twee van zijn kwaliteiten zijn. In onze ogen was het zonde om daar geen gebruik van te maken, dus zijn we hem op de vleugel gaan gebruiken”, legt Berlette, die nu assistent-trainer bij Stade de Reims is, uit.

Het is nog maar de vraag op welke positie Tel uiteindelijk zal gaan spelen, want hij is al gebruikt als verdedigende middenvelder, box-to-box-speler, vleugelaanvaller en meest recent als centrumspits. “Nu zal hij niet meer op verdedigende posities spelen”, vertelt een familielid van Tel aan Goal. “Aan de andere kant ligt het open of hij op de nummer acht-positie, in de aanval of op tien terechtkomt.” Zijn veelzijdigheid blijft voer voor discussie. Een scout van een grote Europese club is tegenover Goal erg over Tel te spreken. “Ik vind hem sterk als middenvelder, hij is in staat om loopacties te maken en hij is technisch enorm goed onderlegd. Maar ook in de aanval is hij constant in beweging om zijn medespelers opties te geven. Ik denk dat hij een speler van zeer hoog niveau zal worden, maar welke positie het beste voor hem is? Daar heb ik het antwoord niet op.”

Voorlopig blinkt Tel uit als centrumspits. Voor Frankrijk Onder 18 heeft hij vijf doelpunten gemaakt in zijn eerste vier wedstrijden en in september werd hij verkozen tot de beste speler op het jaarlijkse Lafarge Foot Avenir jeugdtoernooi. Ter vergelijking: Gavi, die een maand later zijn debuut als A-international maakte, behoorde tot de selectie van het Spaanse team dat de finale won. Terug bij Rennes werkte Tel in zijn eerste seizoen bij de club voornamelijk aan zijn eerste balaanname. Op het gebied van technische vaardigheden viel er zeker het een en ander te verbeteren, maar op fysiek en mentaal vlak oogde de jongeling daarentegen al heel volwassen, wat hem in staat stelde om uit te blinken tegen tegenstanders die veel ouder dan hem waren.

Tel debuteerde op vijftienjarige leeftijd tegen Internazionale in de UEFA Youth League. De jongeling maakte afgelopen zomer indruk op Génésio tijdens een trainingskamp van Stade Rennes in Spanje. Er zijn zelfs al vergelijkingen gemaakt met de Franse legende Thierry Henry, maar die zijn misschien ietwat voorbarig. Wat wel zeker lijkt, is dat Tel bij Stade Rennes in de komende jaren de kans krijgt om zijn enorme potentie aan de wereld te laten zien.