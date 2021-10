Analisten van Studio Voetbal lopen vooruit op landstitel van Ajax

Zondag, 24 oktober 2021 om 23:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:33

De analisten van Studio Voetbal houden nu al rekening met een landstitel voor Ajax. De ploeg van Erik ten Hag deelde concurrent PSV zondagmiddag een doffe dreun uit, door met 5-0 te winnen. Na tien wedstrijden bedraagt de voorsprong op PSV vier punten. Rafael van der Vaart vergelijkt Ajax met Bayern München en Pierre van Hooijdonk ziet niet in wie de Amsterdammers van de landstitel moet houden.

"Het is een beetje zonde dat er eigenlijk geen competitie is. Ajax is een beetje het Bayern München van Nederland", concludeert Van der Vaart in het praatprogramma. Van Hooijdonk beantwoordt vervolgens de vraag of de titelrace gelopen is. "Wat mij betreft wel. Het is heel vroeg, maar ik zie niet in hoe dit Ajax nog punten kan gaan verspelen." Ibrahim Afellay stelt dat Ajax alleen zichzelf als tegenstander heeft. "Het verschil is zo groot. Ik vond Ajax vandaag nog niet eens zo goed spelen, om maar aan te geven hoe groot het krachtsverschil is."

"Na de 2-0 zie je echter wat er gebeurt als Ajax gaat aanzetten", vervolgt de voormalig middenvelder van PSV. "Je krijgt bijna medelijden en hoopt dat het niet 6, 7 of 8-0 wordt. Als je ook ziet wat PSV daartegenover zet, los van de eerste twintig minuten, is dat wel heel erg pover."

Ook Kenneth Perez houdt er rekening mee dat Ajax de landstitel gaat pakken, wat hij overigens niet verwonderlijk vindt. "Het is precies zoals Tadic het zei: ‘We moeten ieder seizoen kampioen worden’. Het is een grotere verrassing als Ajax niet kampioen wordt, met zoveel meer geld", stelt Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN. "Geld maakt echt wel het verschil in het voetbal. Soms heb je een uitschieter, maar over het algemeen maakt dat over een heel seizoen het verschil als je zoveel meer geld hebt."

Desondanks vindt Perez dat de lat bij PSV wel omhoog kan. "Ik merk dat er soms een soort trots gevoel is bij PSV, dat merkte ik afgelopen donderdag ook. Waar ligt de lat? PSV geeft ook genoeg uit aan salarissen, dat hebben we laatst gezien met Zahavi. Ze zijn altijd tevreden, ook na de wedstrijd tegen AS Monaco (1-2 nederlaag, red.). Het is PSV, hè. Niet FC Groningen dat even Europees mag spelen."