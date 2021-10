Perez: ‘Onbegrijpelijk dat ze Schmidt hem hebben laten halen en hij speelt’

Zondag, 24 oktober 2021 om 23:14 • Chris Meijer

Kenneth Perez vindt het onbegrijpelijk dat Philipp Mwene bij PSV in de basiself speelt als rechtsback. De Oostenrijkse vleugelverdediger - die afgelopen zomer werd overgenomen van FSV Mainz 05 - krijgt van trainer Roger Schmidt de voorkeur boven Jordan Teze. Perez zegt in het programma Dit was het Weekend van ESPN dat hij te allen tijde voor de zelfopgeleide Teze zou kiezen.

“Ik vind het zo’n onzin dat Mwene rechtsback speelt en niet Teze”, zo begint Perez. Schmidt hield Mwene - die zowel rechts- als linksback kan spelen - pas twee keer op de reservebank en de Oostenrijker speelde daardoor reeds achttien officiële wedstrijden voor PSV. Teze speelde reeds vijftien wedstrijden, waarvan vijf als basisspeler. “De leiding heeft wel de sleutel aan Schmidt gegeven. Maar een trainer is een passant. Laten we zeggen dat Mwene en Teze even goed zijn. Hoe je het noemen wil.”

“Dan moet je toch kiezen voor je eigen speler, die je zelf hebt opgeleid en net zijn contract heeft verlengd? Hij heeft gezegd dat hij zich wilde focussen op de rechtsbackpositie, vanwege de concurrentie in het centrum. En hij krijgt geen kans”, gaat Perez verder. “Het is onbegrijpelijk dat ze Schmidt Mwene hebben laten halen en hij speelt. Als hij nu zoveel beter zou zijn. Maar dat is niet zo”

Perez begrijpt wel dat Schmidt tegen Ajax aantrad met Carlos Vinícíus en Eran Zahavi in de spits. “Vinícíus is geen lekkere fijnbesnaarde spits, maar hij is wel lastig. In het spel dat ze wilden spelen, past hij heel goed. Hij wilde een aanspeelpunt hebben, zodat Zahavi om hem heen kon spelen”, concludeert de analist. “Je kreeg alleen dat Götze vanaf rechts moest spelen”, zo plaatst collega-analist Kees Kwakman een kanttekening. “Hij moest achter Blind aan, die heel erg meedoet aan het aanvallende spel. Götze kwam niet echt in de goede rol te spelen.”