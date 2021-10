Wissel van Inzaghi pakt zeer slecht uit: Denzel Dumfries wordt schlemiel

Zondag, 24 oktober 2021 om 22:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:05

Internazionale en Juventus hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden in de Serie A. Lang zag het ernaar uit dat i Nerazzurri een 1-0 voorsprong over de streep zou trekken, maar in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd kwam Juventus langszij: 1-1. Een door Paulo Dybala benutte strafschop, die veroorzaakt werd door Denzel Dumfries, voorkwam dat Inter met de overwinning aan de haal ging.

Trainer Massimiliano Allegri had, net als in het duel met AS Roma (1-0) in de voorgaande speelronde, geen basisplek ingeruimd voor Matthijs de Ligt. De Nederlander moest wederom Giorgio Chiellini voor zich dulden in de pikorde. Aan de overzijde stond Stefan de Vrij zoals gebruikelijk centraal achterin, terwijl Dumfries zijn basisplek moest afstaan aan Matteo Darmian. De rechtervleugelverdediger kwam ruim een kwartier voor tijd wel binnen de lijnen voor Ivan Perisic.

1???1?? Juve komt kort voor tijd op gelijke hoogte met Inter. Denzel Dumfries begaat een ogenschijnlijk lichte overtreding waarna Paulo Dybala raak schiet vanaf elf meter.#ZiggoSport #SerieA #InterJuve pic.twitter.com/sLyLAaeoln — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2021

De intensiteit lag hoog aan weerszijden en vanaf het eerste fluitsignaal werden de aanwezige toeschouwers verwend met aantrekkelijk voetbal. De eerste grote kans werd genoteerd door Álvaro Morata, wiens kopbal gepareerd werd door doelman Samir Handanovic. De poging uit de rebound belandde niet tussen de palen. De score geopend in zeventiende speelminuut. Hakan Çalhanoglu had een vernietigend schot in huis vanuit de tweede lijn, maar die bal spatte uiteen op de lat. Edin Dzeko anticipeerde echter razendsnel en tekende uit de rebound de 1-0 aan.

Vier minuten later kreeg Juan Cuadrado een goede kans op de gelijkmaker na slordig balverlies van Inter. De Colombiaan maakte ruimte voor het schot en haalde op fraaie wijze uit, maar hij zag zijn inzet rakelings naast gaan. In het restant van het tweede bedrijf viel de amusementswaarde enigszins weg en bleven grote kansen uit. Op slag van rust appelleerde Dzeko nog wel voor een strafschop, nadat hij een bal op de arm van Chiellini kopte. Zijn verzoek werd echter niet gehonoreerd door arbiter Maurizio Mariani en de dienstdoende VAR.

In het tweede bedrijf was Juventus nadrukkelijker aanwezig en ging men op zoek naar de gelijkmaker. Tot grote, uitgespeelde kansen leidde de aanvalslust echter niet. In een poging de 1-0 vast te houden voerde trainer Simone Inzaghi in de 72ste minuut een overwegend verdedigende wissel uit: Dumfries betrad het veld ten koste van Perisic. Die beslissing zou Inter uiteindelijk duur komen te staan. De Nederlander maakte een ogenschijnlijk lichte overtreding in de eigen zestien, waarna Mariani naar de stip wees. Paulo Dybala schoot overtuigend binnen: 1-1.