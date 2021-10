Heetgebakerde le Classique: afgekeurde goals, rode kaart en veldbetreder

Zondag, 24 oktober 2021 om 22:41 • Chris Meijer • Laatste update: 22:44

Een bijzonder heetgebakerde le Classique heeft zondagavond geen winnaar gekregen. Het duel tussen Olympique Marseille en Paris Saint-Germain - met Georginio Wijnaldum als invaller - eindigde in een 0-0 gelijkspel, na een 94 minuten met twee afgekeurde doelpunten, een rode kaart voor Achraf Hakimi, bekogelingen van de spelers van PSG en een veldbetreder die Lionel Messi opzocht en daarmee een veelbelovende aanval onderbrak. PSG blijft met zeven punten voorsprong op naaste achtervolger RC Lens de koploper van de Ligue 1, terwijl Olympique Marseille de vierde plaats bezet.

De wedstrijd tussen Olympique Marseille en PSG in het Stade Vélodrome werd afgewerkt zonder uit Parijs meegereisde fans, uit vrees voor ongeregeldheden. Les Parisiens traden in Zuid-Frankrijk aan met de sterkst mogelijke opstelling, bestaande uit Ángel Di Maria, Neymar, Lionel Messi en Kylian Mbappé. De eerste kans was voor Arek Milik, die de eerste weken van het seizoen moest missen door een knieblessure. Ondanks dat Olympique Marseille sterk begon, leek PSG al vroeg in het duel op voorsprong te komen.

Een hoekschop nemen is ook voor Lionel Messi geen sinecure bij Le Classique... ??#ZiggoSport #Ligue1 #OMPSG pic.twitter.com/APCnQllyYX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2021

Een inzet van Neymar werd door Sébastien Pérez in zijn eigen doel gegleden. Na inmenging van de VAR zette scheidsrechter Benoit Bastien een streep door deze treffer. Kort daarna deed hij hetzelfde aan de andere kant, toen Milik raak schoot op aangeven van Pol Lirola. Laatstgenoemde stond buitenspel, waardoor de eerste helft doelpuntloos bleef. Het eerste bedrijf lag overigens nog kort stil, nadat er bij hoekschoppen van PSG voorwerpen op het veld werden gegooid. Gedurende de hele wedstrijd werd er met schilden en netten voorkomen dat de spelers van PSG geraakt werden.

Met 54 minuten op de klok trok de VAR andermaal een hoofdrol naar zich toe. Achraf Hakimi bracht Cengiz Ünder ten val, waarna Bastien aanvankelijk floot voor een overtreding en vrije trap voor PSG vanwege een handsbal. De arbiter werd naar het scherm geroepen en er ontstond de verwachting dat hij mogelijk een strafschop zou gaan geven, maar hij trok uiteindelijk een rode kaart. Olympique Marseille werd in overtal sterker en kreeg via Valentin Rongier een uitstekende kans, maar zijn kopbal ging net voorlangs. In de tussentijd betrad ook nog een supporter het veld om Messi op te zoeken, waarmee hij een aanval van PSG onderbrak.

In de slotfase bleven de gevaarlijkste kansen voor Olympique Marseille: zowel Ünder als invaller Konrad de la Fuente kon in een bijzonder kansrijke positie niet tot een overtuigend schot komen. PSG-trainer Mauricio Pochettino bracht Wijnaldum als vervanger van Neymar binnen de lijnen en kort daarna leek Mbappé na een steekpass van Messi een grote kans te gaan krijgen, maar dat werd voorkomen door een uitstekende sliding van William Saliba. Ondanks dat Olympique Marseille in de slotfase nog nadrukkelijk zocht naar de winnende treffer, vielen er geen doelpunten meer.