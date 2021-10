Willem van Hanegem pakt PSV aan: ‘Dus niet roepen dat Ajax zo rijk is’

Zondag, 24 oktober 2021 om 22:01

Willem van Hanegem is van mening dat PSV weinig is opgeschoten met de aanstelling van Roger Schmidt. De oud-international schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat de lat bij PSV, in tegenstelling tot bij Ajax, niet altijd hoog gelegd wordt. “Ik ben zo benieuwd hoe het er deze week aan toe gaat in Eindhoven. Altijd zijn er excuses”, stelt Van Hanegem.

“PSV vloog uit de Champions League, nadat ze uit beter waren dan Benfica en thuis nog een tijdje tegen tien man mochten spelen. Ze verloren van Willem II, maar toen hadden ze toch gewoon meer kansen gekregen? Toen het stroef liep tegen Go Ahead Eagles, was dat opeens een soort Real Madrid. Tegen het bedroevend zwakke PEC Zwolle maakten ze pas zes minuten voor tijd gelijk en daarna de 2-1 en 3-1. Iedereen liep weer de polonaise”, schrijft Van Hanegem. Afgelopen week verloor PSV met 1-2 van AS Monaco (‘ze hadden nauwelijks iets fout gedaan’) en met 5-0 van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Waar het nu echt om gaat, is dat je blijft benoemen waar het fout is gegaan. Schmidt hoeft er van mij niet uit, van mij part blijft hij tot hij zestig jaar is. Maar gaat het goed onder hem?”, vraagt Van Hanegem zich af. Hij begrijpt dat Toon Gerbrands en John de Jong ‘graag hebben dat Schmidt het geweldig doet bij PSV’, omdat ze hem ‘de sleutel in handen hebben gegeven’. “Maar als je eerlijk bent, zijn ze er nog weinig mee opgeschoten.”

Van Hanegem vindt dat ‘man en paard’ moeten worden genoemd binnen PSV. “En dus ook niet over geld beginnen en roepen dat Ajax zo rijk is. Ik las laatst het bedrag dat Zahavi incasseert en hij zal niet de enige zijn, dus PSV heeft genoeg te besteden”, aldus Van Hanegem. “PSV heeft morgen mensen nodig die dat allemaal willen benoemen. Misschien iets voor Aad de Mos, want hij komt er vaak, zegt hij. Of voor mijn vrienden, de broertjes Van de Kerkhof. Ik ben benieuwd.”