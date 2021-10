Spaanse media noemen het spel van Memphis Depay ‘preocupante’

Zondag, 24 oktober 2021 om 21:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:12

Memphis Depay heeft geen goede indruk achtergelaten op de Spaanse media. De spits verloor in eigen huis met 1-2 van Real Madrid en Barcelona zakte door de nederlaag voorlopig naar de negende plek in LaLiga. Depay was de hoofdverantwoordelijke voor de eerste tegentreffer, daar hij kostbaar balverlies leed op de helft van de tegenstander en vervolgens niet goed genoef meeverdedigde. Bovendien produceerde de Nederlander geen enkel schot op doel. Preocupante (zorgwekkend), schrijft Marca.

Na een slordige aanname voor de zestien van Real Madrid werd Depay van de bal gezet door David Alaba. Vervolgens werd de tegenaanval ingezet. Rodrygo sneed de verdediging van Barcelona open met een scherpe pass richting de opgestoomde Alaba, die net binnen het strafschopgebied een snoeihard, diagonaal schot afvuurde in de rechterhoek. Daarmee maakte hij zijn eerste doelpunt in dienst van zijn nieuwe club. Depay achtervolgde de sprintende Alaba slechts tot halverwege de eigen helft, waardoor de centrumverdediger, tevens door de afwezigheid van Óscar Mingueze, alle ruimte kreeg om uit te halen.

?????????? ?????????? ?? De Oostenrijkse verdediger haalt heerlijk uit en brengt Real Madrid aan de leiding in Camp Nou ??#ZiggoSport #ElClásico #BarcaRealMadrid pic.twitter.com/AA0EH1Fb6E — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2021

Het moment rond de tegentreffer was tekenend voor de wedstrijd van Depay, zien ook diverse Spaanse kranten. “Zeer anonieme partij van de Nederlander. Hij bezette de linkerflank en eindigde soms als spits. Hij excelleerde niet, en hij produceerde zelfs geen enkel schot in de hele wedstrijd. Zijn geringe bijdrage in belangrijke wedstrijden is zorgwekkend”, zo oordeelt Marca in het spelersrapport zonder een cijfer toe te kennen.

Ook Mundo Deportivo was allerminst enthousiast over het optreden van de aanvaller, die in het rapport met name wordt afgerekend op het niet achtervolgen van Alaba. “Hij wisselde interessante acties af met momenten waarin hij een gebrek aan overzicht tentoonstelde. Bij de 0-1 verloor hij de bal, en het ergste was dat hij David Alaba daarna niet achterna ging. Memphis kon het verschil niet maken”, zo luidt de conclusie.

“Memphis Depay is niet de goalgetter die Barcelona beloofd is”, schrijft de Catalaanse krant Sport. “Wisselvallige wedstrijd van de Nederlander. Memphis is een van de spelers die zijn eigen spel speelt, maar deze keer viel het tegen. Hij profiteerde niet van een duel dat vooraf ongelijk leek, tegen Lucas Vázquez, en bracht niet de kracht die Barça nodig had in een grote wedstrijd.” De krant geeft Depay een 5 voor zijn optreden.