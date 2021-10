Groningen verlaat degradatiezone dankzij prachtige ‘scorpion kick’ tegen AZ

Zondag, 24 oktober 2021 om 21:53 • Laatste update: 21:57

FC Groningen heeft zondagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. In de eigen Euroborg trok de ploeg van trainer Danny Buijs na een weergaloos openingsdoelpunt van Cyril Ngonge aan het langste eind in het treffen met AZ: 2-0. De Groningers boekten de eerste zege sinds de seizoensouverture tegen SC Cambuur en klimmen van de zestiende naar de vijftiende positie op de ranglijst; de club uit Alkmaar blijft steken op een elfde plaats.

In de Conference League-poule gaat AZ momenteel weliswaar aan kop; in de Eredivisie wil het iets minder vlotten. Vangelis Pavlidis hoopte AZ in Groningen op het goede spoor te zetten met een kopbal in de zesde minuut, maar zijn inzet spatte uiteen op de paal. Linksbuiten Jesper Karlsson en opnieuw Pavlidis testten Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh achtereenvolgens, voordat het de thuisploeg was die de score op weergaloze wijze opende.

?? Na 20 minuten komt @fcgroningen op fenomenale wijze op voorsprong door Cyril Ngonge! Mark-Jan Fledderus is ook onder de indruk ?? ?? ESPN #?? #GROAZ pic.twitter.com/IIsXDSGRQn — ESPN NL (@ESPNnl) October 24, 2021

Mo El Hankouri kreeg de bal aangespeeld van Bart van Hintum en krulde de bal richting strafschopstip. Daar stond Ngonge klaar, die de bal in een keer met zijn hak over zijn eigen lichaam én AZ-sluitpost Peter Vindahl tilde: 1-0. Het markeerde het zesde doelpunt in de tiende competitiewedstrijd van de Belg voor de Trots van het Noorden: een prestatie die alleen voormalig spelers Jurrie Koolhof en Erik Nevland wisten te overtreffen en die alleen huidig ploeggenoot Michael de Leeuw wist te evenaren. Even kreeg Groningen het op de heupen, maar echte hoogtepunten bleven verder tot en met het rustsignaal uit.

Terug op het veld boden beide elftallen het publiek, waarvan een deel zich middels spandoeken uitsprak tegen de ‘te late’ speeltijd van 20.00 uur, lang weinig vermaak. Pas in de 65ste minuut kon het weer op de banken gaan staan: De Leeuw vond bijna Paulos Abraham, die de bal voor het intikken zou hebben ware het niet voor de perfect getimede sliding van Yukinari Sugawara. Even later was het wel opnieuw raak voor de thuisploeg. Damil Dankerlui stuurde De Leeuw weg en Vindahl schatte de bal totaal verkeerd in, waardoor de routinier hem over de Deense doelman heen kon lobben: 2-0. Zakaria Aboukhlal werd nog door AZ-trainer Pascal Jansen in de ploeg gebracht om iets te forceren, maar verder dan een halve kans kwam de Marokkaan niet.