Kenneth Perez over supportersacties in Euroborg: ‘Belachelijk! So what?’

Zondag, 24 oktober 2021 om 21:10 • Dominic Mostert

Kenneth Perez snapt weinig van de onvrede bij de supporters van FC Groningen over de aanvangstijd van de wedstrijd tegen AZ. Het duel begon zondagavond om 20.00 uur en de harde kern is daar niet blij mee. Voor de wedstrijd werd een enorm spandoek getoond met de tekst 'stop zondag 20.00 uur'. Ook gaat in de Euroborg textiel rond met een streep door het logo van de KNVB.

"Ik heb gezien dat Groningen niet heel blij is met het tijdstip. Belachelijk!", reageert Perez in de pauze van de wedstrijd in de studio van ESPN. "Wees blij dat de wedstrijd uitgezonden wordt en dat je aandacht krijgt! Dan speel je één keer per jaar op zondag om 20.00 uur, so what?"

Supporters van FC Groningen laten hun onvrede blijken over het aanvangstijdstip.

In het stadion werden zondagmiddag al tientallen groene posters opgehangen waarin werd opgeroepen te stoppen met de zondagavondwedstrijden. Voorzitter John de Jonge van de supportersvereniging FC Groningen vindt het tijdstip 'om meerdere redenen' vervelend. "Seizoenkaarthouders met kinderen onder de twaalf jaar, die komen niet", vertelt hij aan OOG TV. "Voor hen wordt het te laat. Dat geldt ook voor mensen die in de provincie wonen. FC Groningen heeft van oudsher een sterke aanhang in de stad maar ook in het ommeland."

"Als een wedstrijd om 21.45 uur eindigt, dan is het vaak 22.15, 22.30 uur voor je bij het stadion wegrijdt", aldus de voorzitter. "Je bent heel laat thuis. En we vinden ook dat met deze aanvangstijd oudere mensen worden uitgesloten, inclusief mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en wellicht dan niet meer op de gebruikelijke manier thuis kunnen komen omdat bussen en treinen op zulke late tijdstippen niet meer rijden in de provincie."

Een van de redenen voor de zondagavondwedstrijden is om ploegen die Europees voetbal spelen te ontlasten. AZ speelde donderdagavond bijvoorbeeld in Roemenië tegen CFR Cluj. "Maar als we naar het programma van de Eredivisie kijken dan wordt volgende week zondag om 20.00 uur de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard gespeeld. Beide clubs spelen niet Europees", aldus De Jonge. "En dan kom je dus bij het commerciële belang. Want voor televisiezender ESPN is het ontzettend interessant om de wedstrijden over de hele dag uit te smeren, zodat zij er maximaal profijt van hebben."

