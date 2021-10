Roger Schmidt komt met verklaring voor 5-0 nederlaag tegen Ajax

Zondag, 24 oktober 2021 om 21:09 • Mart van Mourik

Roger Schmidt heeft na afloop van de verloren topper tegen Ajax tekst en uitleg gegeven. PSV ging in de Johan Cruijff ArenA met 5-0 onderuit een leed daarmee de grootste uitnederlaag tegen de Amsterdammers sinds het seizoen 1964/65, toen er met dezelfde cijfers verloren werd. Desalniettemin lijkt de keuzeheer van PSV niet verbaasd over de nederlaag en komt hij met diverse verklaringen voor de forse glijpartij.

“Iedereen kan zien dat Ajax het beste materiaal heeft om kampioen te worden”, laat Schmidt in gesprek met Hans Kraay jr. weten voor de camera van ESPN. “Zij beschikken over een volledig fitte selectie, terwijl wij op dit moment een aantal belangrijke spelers missen. En die spelers konden wij niet een op een vervangen”, meent Schmidt, die niet kon beschikken over onder meer Noni Madueke en Cody Gakpo.

“We hebben een perfect seizoen nodig om de titel te pakken in de Eredivisie”, vervolgt Schmidt. “Dat wist ik vanaf het begin, dus dat was al duidelijk. We kunnen niet stellen dat wij en Ajax op hetzelfde niveau zitten. De kansen zijn niet 50/50, maar eerder 80/20. En zeker als je in een moeilijke periode als deze zit, dan wordt het nog lastiger. “Wat het grote verschil was met de 0-4 overwinning in de Johan Cruijff Schaal? Vorig jaar en twee jaar geleden waren ze ook al goed en ze spelen al lange tijd met dezelfde spelers samengespeeld. Natuurlijk ontwikkel je je dan snel en krijg je automatismen. Bovendien hebben ze echt een aantal ervaren topspelers en dus zie je verschil in kwaliteit”, aldus Schmidt.

Ook Marco van Ginkel verschijnt na afloop voor de camera en geeft hij uitleg over het de tactische keuzes, die uiteindelijk niet goed uitpakten. “Het strijdplan was om meer de lange bal te hanteren en meer op de helft van Ajax te spelen. Je weet dat Ajax goed is in drukzetten, en ze hebben een goede week achter de rug. Je wil niet te dicht bij de eigen goal spelen en we hebben met Carlos Vinícius een goed aanspeelpunt. Daar kwamen een paar mogelijkheden uit, maar daarna kregen we minder grip”, vertelt Van Ginkel, die nog niet wil zeggen dat de titelhoop vervlogen is. “Het is nog ver weg.”