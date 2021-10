Leroy Fer en consorten bezorgen Fenerbahçe pijnlijke nederlaag

Zondag, 24 oktober 2021 om 20:32 • Laatste update: 20:38

Fenerbahçe is zondagavond tegen een dure nederlaag aangelopen in de Süper Lig. In het thuisduel met Antalyaspor ging de club in de slotfase met 1-2 onderuit. Fenerbahçe wist daardoor niet in te lopen op koploper Trabzonspor en zag zichzelf op de ranglijst ingehaald worden door de bezoekers. De thuisploeg trad aan met Ferdi Kadioglu in de basis; bij Alanyaspor begon Leroy Fer op de bank, maar hij kwam in de laatste minuut van de reguliere speeltijd binnen de lijnen.

Na de dreun van vorige week in de strijd om de koppositie (3-1 verlies bij directe concurrent Trabzonspor) en het puntverlies in de Europa League (2-2 tegen Royal Antwerp), hadden de Sari Kanaryalar wat goed te maken. Het kwam er alleen wéér niet uit bij de ploeg van Vítor Pereira: met twee schoten op doel in de eerste helft kreeg het publiek in het Sükrü Saracoglustadion relatief weinig spektakel voorgeschoteld. Ook na het fluitsignaal voor de tweede helft bleef de amusementswaarde van het duel aanvankelijk beperkt. Middenvelder Miha Zajc slingerde de bal een aantal keren gevaarlijk voor het doel van Antalyaspor-doelman Dogukan Özkan, maar zag zijn inspanningen onbenut blijven.

De openingstreffer van de bezoekers kwam dan ook volledig uit het niets. Rechtsback Juanfran stuurde met een geweldige steekbal Efecan Karaca weg, die de bal in een keer voortrok. Emre Akaba was er als de kippen bij om binnen te schieten: 0-1. Opeens werd de thuisploeg wakker en herstelde gauw de schade. Filip Novak, die mee was opgekomen, ontving de bal vanaf rechts en plaatste hem precies op het hoofd van spits Serdar Dursun, die voor zijn tweede van het seizoen tekende.

Nadat Attila Szalai nog een goede kans kreeg om de thuisploeg op voorsprong te zetten, waren het op het allerlaatste moment toch de bezoekers die de overwinning mee naar huis namen. Nemanja Milunovic kreeg de bal vanuit een hoekschop op het hoofd van Efkan Berikoglu, die raak knikte: 1-2. Met nog twee minuten op de klok wist Fenerbahçe het tij niet meer te keren en verspeelt de club voor de derde wedstrijd op rij punten.