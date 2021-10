Zowel José Mourinho als Luciano Spalletti krijgt rood in verhitte strijd

Zondag, 24 oktober 2021 om 20:11 • Laatste update: 20:26

AS Roma en Napoli hebben zondagavond de punten gedeeld in de Serie A. In een tegenvallende Derby del Sole maakten de Italiaanse clubs geen doelpunten en bleef het 0-0. José Mourinho was na de ongekende blamage in de Conference League tegen Bodö-Glimt (6-1) nog steeds gefrustreerd en kreeg rood, terwijl ook collega-trainer Luciano Spalletti in de slotminuut van de wedstrijd met rood van het veld gestuurd werd. Ondanks het eerste gelijkspel blijft Napoli de koploper in Italië; Roma staat vierde.

Mourinho wijzigde zijn ploeg op liefst negen posities ten opzichte van de oorwassing in Noorwegen: onder anderen Rick Karsdorp kreeg een basisplaats. Borja Mayoral, Gonzalo Villar, Bryan Reynolds, Marash Kumbulla en Amadou Diawara, afgelopen donderdag nog basisspelers, werden het hardst gestraft: de vijf zaten niet eens bij de wedstrijdselectie. Ook Napoli verscheen met acht andere namen aan het startsignaal ten opzichte van de Europa League-wedstrijd tegen Legia Warschau, waarin de vermeende B-keus met 3-0 zegevierde.

AS Roma snoept als eerste ploeg dit Serie A-seizoen punten van Napoli af! ?? Maar José Mourinho blijft José Mourinho en haalde het einde van de wedstrijd niet... de Portugees kreeg rood (2x geel) ??#ZiggoSport #SerieA #RomaNapoli pic.twitter.com/9BqcgHFJSF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2021

I Giallorossi begonnen beter aan de wedstrijd, maar kwamen in het eerste halfuur niet verder dan een zwakke kopbal van Nicolò Zaniolo. Mourinho kon maar moeilijk zijn woede beheersen en de Portugese oefenmeester kreeg na twintig minuten buiten de lijnen een gele kaart gepresenteerd door scheidsrechter Davide Massa. De eerste grote kans kwam op naam van Tammy Abraham. De Engelse spits speelde zichzelf vrij in het zestienmetergebied en mikte de bal net naast de rechterpaal. Het was meteen het grootste hoogtepunt van de eerste helft, die buiten afzwaaiers van Lorenzo Insigne en Piotr Zielinski de zintuigen niet erg prikkelde.

Het publiek in Stadio Olimpico kreeg iets meer om van te smullen in het tweede bedrijf. Na zestig minuten spelen kreeg Napoli-spits Victor Osimhen een gigantische mogelijkheid op de openingstreffer, maar de Nigeriaan werkte de bal op de paal. De rebound van Mario Ruí werd geblokkeerd door Karsdorp voordat deze gevaar voor doelman Rui Patrício op kon leveren. Opnieuw Osimhen kopte drie minuten later op de lat, maar de brilstand bleef intact. Aan de overzijde wist Gianluca Mancini gevaar te stichten door de bal met het hoofd net naast de linkerpaal van het doel van David Ospina te sturen.

Beide trainers voerden tal van wissels door in pogingen de wedstrijd open te breken, maar geen van hen sorteerde echt effect. Mourinho hield het niet meer en kreeg ook zijn tweede gele kaart, waardoor hij richting tribune moest vertrekken. Vanaf daar zag hij hoe de ploegen in de slotfase nog in een opstootje belandden, die resulteerde in gele kaarten voor Karsdorp, Jordan Veretout, Dries Mertens en Mancini. Gescoord werd er echter niet meer. In de absolute slotminuut kreeg ook Spalletti een rode kaart, daar hij onder meer sarcastisch applaudisseerde richting de wedstrijdleiding.