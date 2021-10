Sergio Busquets: ‘Als Sergiño Dest die kans maakt...’

Zondag, 24 oktober 2021 om 20:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:09

Sergiño Dest is na afloop van el Clásico een belangrijk onderwerp van gesprek. In het verloren duel met Real Madrid (1-2) kreeg de vleugelspeler in de 25ste minuut een uitgelezen mogelijkheid om Barcelona op 0-1 te zetten, maar hij schoot van dichtbij hoog over. Volgens onder meer Sergio Busquets en Ronald Koeman was het een cruciaal moment in de wedstrijd.

Net als in de afgelopen twee wedstrijden werd Dest op de rechtsbuitenpositie geposteerd door Koeman. Hoewel de voormalig Ajacied de assist verzorgde bij de 1-2 van Sergio Agüero, krijgt hij na afloop van diverse kanten toch lichte kritiek te verwerken. Halverwege het eerste bedrijf verzuimde Dest zijn ploeg op een 0-1 voorsprong te zetten. Na voorbereidend werk van Memphis Depay kwam de bal via Fati voor de voeten van rechtsbuiten van dienst, die van dichtbij hoog over schoot.

Onder meer Busquets laat na afloop voor de camera van Movistar Plus weten dat de wedstrijd waarschijnlijk heel anders was afgelopen had Dest zijn vizier op scherp had staan. “We zijn behoorlijk hard ‘gestraft’ met dit resultaat. We hebben zeker niet slecht gespeeld en we hebben niet verdiend verloren, maar zo is het voetbal nou eenmaal. Degene die als eerst scoort heeft een heel groot voordeel. Als Dest zijn kans had gemaakt, had het anders kunnen lopen. Dat was eigenlijk een beslissend moment”, concludeert de defensieve middenvelder.

Koeman reageert voor de camera van Barça TV ook op de misser van Dest, en komt tot dezelfde conclusie als zijn aanvoerder. “Het is moeilijk om dit resultaat de accepteren. Zeker gezien het feit dat we een aantal goede mogelijkheden hebben gecreëerd, en vooral in de eerste helft. Het wedstrijdverloop hing ook voor een groot deel af van een hele grote gemiste kans. In plaats van een 1-0 voorsprong te krijgen, maken zij even later de 0-1. Daarna werd het lastiger, want ze verdedigden de voorsprong. Maar het team heeft het goed gedaan en het publiek was fantastisch”, aldus de keuzeheer.

In de spelersbeoordelingen van Marca wordt er ook een kritische noot geplaatst bij het optreden van Dest, die in het tweede bedrijf overigens naar de rechtsbackpositie zakte. “Hij speelde beter als rechtsachter in de tweede helft dan als rechtsbuiten in de eerste helft. Hij zat kort op Vinícius Junior, maar na deze Clásico zal hij vooral onthouden worden door zijn gemiste kans.” Ook door Mundo Deportivo wordt de misser van Dest uitgelicht. "Zijn linker is zijn rechter niet, en hij heeft de geest van een verdediger", doelt men op het gebrek aan scherpte in de afronding.