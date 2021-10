Erik ten Hag geniet met volle teugen: ‘Wat hij doet, is bijna allemaal raak’

Zondag, 24 oktober 2021 om 19:47 • Laatste update: 19:53

Erik ten Hag is uitermate goed te spreken over het optreden van Steven Berghuis in de wedstrijd tussen Ajax en PSV (5-0). De aanvallende middenvelder nam de openingstreffer voor zijn rekening en de oefenmeester zag dat ‘bijna alles wat hij doet raak is’. Berghuis zegt zich zelf lekker te voelen op de positie van aanvallende middenvelder, waar hij Davy Klaassen voorlopig buiten de basiself houdt.

“Dat bepaalt de trainer”, reageert Ten Hag voor de camera van ESPN als hij gevraagd wordt naar de positie van Berghuis in zijn elftal. “Ik ben heel erg blij met wat hij laat zien, ik heb weer enorm van hem genoten. Voor rust had een aantal jongens het echt moeilijk aan de bal. Maar wat hij doet, is bijna allemaal raak. Balvast, juiste keuzes, heel veel goede spelverplaatsingen, een schitterende goal: hij speelt geweldig op dit moment. Fantastisch om te zien en voor hem om te beleven.”

“Je moet erin blijven investeren. Ik geniet van het moment, maar het kan ook weleens anders zijn”, zegt Berghuis zelf tegenover ESPN. Hij zegt zich lekker te voelen op de positie van aanvallende middenvelder. “Ik heb het gevoel dat al mijn kwaliteiten tot uiting komen. In de as van het veld, met twee buitenspelers, ik kom veel in scoringspositie en kan het spel verleggen. 'Daarmee wordt ook het spel van Ajax sneller.”

“Dinsdag (tegen Borussia Dortmund, red.) was een heel hoog niveau. Je weet dat het niet zo gemakkelijk is om dat weer te laten zien”, zo analyseert Berghuis de wedstrijd tegen PSV. Ajax nam met de ruime overwinning wraak op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die begin augustus in een 0-4 overwinning voor de Eindhovenaren eindigde. “Zoiets leeft wel, de trainer had ons er ook op gewezen. Het geeft extra energie.”

"We moesten ons echt in de wedstrijd knokken", zo deelde Ten Hag zijn visie over de wedstrijd tegen PSV. "Het is goed voor onze ploeg om dat een keer mee te maken, om te overleven. Een aantal zat totaal niet in de wedstrijd. Remko Pasveer sleepte ons er doorheen. Na de geweldige goal van Berghuis werd het makkelijker. Bij de 1-0 geloofde PSV er nog in, na de 2-0 was het klaar."