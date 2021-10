Linssen: ‘Ik hoorde iedereen roepen, maar had het zelf niet in de gaten’

Zondag, 24 oktober 2021 om 19:36 • Laatste update: 19:48

Tyrell Malacia is blij met zijn winnende treffer in de wedstrijd van zondagmiddag tegen SC Cambuur (2-3). De linksback van Feyenoord werd na zijn prachtige afstandsschot in Friesland tot Man van de Wedstrijd gekroond. Malacia geeft tegenover ESPN echter toe niet helemaal tevreden te zijn met de moeizame overwinning: “We geven de goals te makkelijk weg.”

Feyenoord kwam in Leeuwarden na 23 minuten spelen op achterstand door een goal van David Sambissa. Nog voor de rust wist de ploeg van Arne Slot de stand om te buigen naar een 1-2 voorsprong door doelpunten van Bryan Linssen en Fredrik Aurnses. Na de rust verslapte Feyenoord echter, waarna Sambissa met zijn tweede goal de stand in de 50e minuut weer kon gelijktrekken. “Dat lag merendeels aan onszelf”, aldus Malacia, die dus van mening is dat Feyenoord de doelpunten te makkelijk incasseerde. “Voor de rest gebeurt er eigenlijk niet zo veel. Het enige wat we onszelf daarna kunnen verwijten is dat we zelf niet scoren”, stelt Malacia.

Linssen is het eens met zijn teamgenoot. “We geven denk ik te makkelijk goals weg. Vooral als je naar die tweede kijkt, dat was heel erg onnodig." Tom Boere won voorafgaand aan de 2-2 op het middenveld een kopduel van Marcos Senesi en bediende Jamie Jacobs, die op zijn beurt Sambissa lanceerde. Oog in oog met doelman Justin Bijlow bleef de Fransman kalm. Feyenoord liet zelf meerdere kansen liggen. "We maken het ook zelf niet af en dan maak je het moeilijk voor jezelf", weet Linssen. De spits kreeg zelf ook nog de kans zijn tweede doelpunt van de middag te maken en de wedstrijd definitief op slot te gooien, toen Cambuur-doelman Sonny Stevens in de slotfase mee naar voren was gegaan.

“Ik hoorde van alle kanten dat de keeper uit de goal was, maar ik had het niet eens in de gaten. Ik hoorde iedereen roepen, maar ik was toen helemaal kapot.” Linssen schoot de bal vanaf het middenveld ver naast het doel van de Friezen. “Ik wist het allemaal niet meer. Ik ben helemaal kapot en heb overal pijn. Mijn rug is ook naar de klote”, aldus de 31-jarige aanvaller. Feyenoord stijgt door de overwinning op Cambuur naar de vierde plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers staan op een punt achterstand van FC Utrecht, maar hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Cambuur, dat nu al drie wedstrijden achter elkaar verloor, is door het resultaat van zondagmiddag naar de twaalfde plaats van de ranglijst gezakt.