Analisten begrijpen excuus van Götze: ‘Dat is wetenschappelijk bewezen’

Zondag, 24 oktober 2021 om 19:27 • Chris Meijer

Mario Götze haalt na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en PSV (5-0) in gesprek met ESPN het verschil in dagen rust aan. De Amsterdammers speelden dinsdag in de Champions League tegen Borussia Dortmund (4-0 zege), terwijl PSV twee dagen later het Europa League-duel met AS Monaco (1-2 nederlaag) afwerkte. ESPN-analisten Arnold Bruggink, Marciano Vink en Hedwiges Maduro vinden dat Götze een punt heeft.

“Onze manier van spelen is altijd intensief, we willen met hoge druk spelen en de bal zo snel mogelijk veroveren. De laatste wedstrijd speelde ik in een andere rol”, vertelt Götze, die op papier een minder aanvallende rol had doordat PSV met Eran Zahavi en Carlos Vinícíus twee echte spitsen in de basiself had. “Desondanks moet je naar de hele wedstrijd kijken en dan kun je concluderen dat we niet hebben gespeeld zoals we wilden. Je moet niet vergeten dat Ajax op dinsdagavond heeft gespeeld en wij op donderdagavond, dat is niet ideaal. Het was beter als dat anders was geweest.”

“Het is wetenschappelijk bewezen dat je twee dagen nodig hebt te herstellen na een wedstrijd. Als die korter is, kun je het gaan voelen. Zeker als je weer tegen een topploeg speelt”, reageert Maduro na het zien van het interview met Götze. PSV verloor eerder dit seizoen ook al met 0-4 van Feyenoord, nadat de Rotterdammers na Europese verplichtingen twee dagen langer rust hadden gehad. Bruggink benadrukt dat ‘dit gewoon de feiten’ zijn, terwijl ook Vink begrijpt dat de aanvallende middenvelder zich over het verschil in rustdagen beklaagt.

“Het zijn gewoon die focusmomenten: net even iets meer kunnen geven, net even wel met je man kunnen meelopen, net wel kort zitten”, stelt Vink. “Dat neemt als eerste af. Dat je negentig minuten rond kan rennen, gelooft iedereen wel. Op dit niveau gaat het om die extra meters maken. Dat is het eerste wat pijn gaat doen als je donderdag gespeeld hebt en je ziet het bij de goals, dan vallen er net even te grote gaten waar Ajax doorheen kan spelen.”

Götze benadrukt overigens dat PSV ‘een slechte wedstrijd’ speelde. “We moesten een oplossing vinden voor de hoge druk van Ajax, al helemaal als je ziet hoe goed ze aan de bal zijn. Een van de plannen was de lange bal en dat werkte goed in de beginfase. Maar uiteindelijk moet je naar negentig minuten kijken en we kregen de tweede goal tegen vanuit een hoekschop, dat is ongelukkig. We hebben een aantal kansen gekregen en hadden moeten scoren. Als je dat niet doet, wordt het lastiger.”

Ondanks de forse nederlaag en de naar vier punten opgelopen achterstand op koploper Ajax heeft Götze de landstitel nog niet uit het hoofd gezet. “Ze zijn goed, zeker. Maar ik weet hoe moeilijk het is om kampioen te worden, je moet consistent zijn. Misschien krijgen ze nog een zwakke fase en ze moeten ook in de Champions League spelen. Dus het zal nog lastig worden. Je moet hopen, geloven en werken. Het is pas voorbij als het voorbij is.”