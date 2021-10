Liverpool boekt grootste uitoverwinning ooit op Manchester United

Zondag, 24 oktober 2021 om 19:23 • Dominic Mostert

Liverpool heeft Manchester United een vernederende nederlaag toegediend in de Premier League. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won zondag met 0-5, mede door een hattrick van uitblinker Mohamed Salah. Het is de grootste uitoverwinning die Liverpool ooit heeft geboekt op Manchester United. Een keer eerder won Liverpool met 5-0 van Manchester United, in 1925. Door de overwinning staat Liverpool op de tweede plaats, op een punt afstand van koploper Chelsea. De geplaagde Ole Gunnar Solskjaer staat met zijn Manchester United zevende.

Het was al gauw duidelijk dat Manchester United een pijnlijke wedstrijd te wachten stond. Na dertien minuten leidde Liverpool al met 0-2. Het eerste doelpunt kwam van Naby Keïta Vanuit het middenveld verstuurde Robert Firmino een pass richting Salah, die op zijn beurt de opstomende Keïta aan zijn rechterzijde een niet te missen kans bood. Oog in oog met doelman David de Gea zocht de middenvelder koelbloedig de rechterhoek uit. De 0-2 kwam van Diogo Jota, die vlak voor het doel werd bediend door een scherpe bal van Trent-Alexander Arnold.

De gifbeker van Manchester United was nog lang niet leeg. In de slotfase van de eerste helft sloeg Salah nog tweemaal toe. Zijn eerste doelpunt was een inzet van dichtbij, na voorbereidend werk van Keïta vanaf de rechterflank. De Egyptenaar maakte zijn 105de doelpunt in de Premier League en loste Didier Drogba af als de meest scorende Afrikaan ooit in de competitie. Nummer 106 volgde in de blessuretijd van de eerste helft, toen Jota de bal in het strafschopgebied afleverde bij de vrijstaande Salah.

Even daarvoor was Cristiano Ronaldo goed weggekomen, door een rode kaart te ontlopen. Ronaldo raakte aan de achterlijn verwikkeld in een duel om de bal met Curtis Jones. Toen de middenvelder van Liverpool naar de grond ging, deelde Ronaldo twee trappen uit aan zijn tegenstander. Jones werd beschermd door de bal; Ronaldo kreeg slechts een gele kaart van arbiter Anthony Taylor. Na het incident kwamen spelers van Liverpool verhaal halen bij Ronaldo en deelde Virgil van Dijk met de borst een duw uit aan de Portugees, die uiteindelijk zelf wegliep.

Aan het begin van de tweede helft completeerde Salah zijn hattrick. Na balverlies van Paul Pogba op het middenveld verstuurde Jordan Henderson met de buitenkant van de voet een fraaie steekpass richting Salah, die opnieuw doeltreffend was toen hij opdook voor De Gea. Vlak daarna dacht Ronaldo met een krachtige inzet de 1-5 te maken, maar vanwege buitenspel werd die goal afgekeurd. De schade voor Manchester United werd nog groter toen Anthony na tussenkomst van de VAR een rode kaart uitdeelde aan Pogba na een charge op Keïta. Zeven minuten voor tijd kwam er desondanks nog een kans voor Edinson Cavani, die de lat trof.