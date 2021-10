Fans verlaten Old Trafford massaal in de pauze (!) van Man United - Liverpool

Zondag, 24 oktober 2021 om 19:03 • Dominic Mostert

Veel supporters van Manchester United zijn zondag tijdens de wedstrijd tegen Liverpool voortijdig vertrokken uit het stadion. Op dronebeelden is te zien dat in de pauze, bij een 0-4 achterstand, al de nodige fans wegliepen. In de loop van de tweede helft bleven grote groepen supporters Old Trafford uit lopen. De onvrede onder de supporters is groot, bleek ook uit het boegeroep bij het begin van de pauze en de witte zakdoekjes die tevoorschijn kwamen. In de tweede helft vergrootte Liverpool de voorsprong naar 0-5. De druk op Ole Gunnar Solskjaer neemt door de vernedering alleen maar toe.