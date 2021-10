Marco van Basten geeft Mark van Bommel na ontslag genadeloze trap na

Zondag, 24 oktober 2021 om 18:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:37

Marco van Basten heeft zondagavond opvallend hard gereageerd op het ontslag van Mark van Bommel. Daags na de 0-2 thuisnederlaag van VfL Wolfsburg tegen SC Freiburg is Van Bommel in een persoonlijk gesprek met de clubleiding op de hoogte gebracht van het ontslag. Voor Van Basten komt het besluit van de club allerminst aan als een verrassing. Bovendien laat de analist op Ziggo Sport weten dat hij Van Bommel niet hoog heeft zitten als trainer.

“Of ik ervan sta te kijken? Zeker!”, begint Giovanni van Bronckhorst, tevens te gast als analyticus. “Het was een mooie stap voor hem; een mooie club in Duitsland. Hij was goed begonnen, alleen de resultaten waren de laatste weken wat minder. Het is gewoon hoe het nu is in het voetbal: je moet continu presteren, en eigenlijk meteen vanaf het begin. Dat geldt niet alleen voor Mark, maar voor iedere trainer. En zeker bij clubs die mee willen doen om de landstitel. Als het dan even minder gaat, dan kan het snel gaan voor een trainer. Ik vind het wel spijtig voor Mark”, aldus Van Bronckhorst.

Van Basten was minder verrast door het ontslag, en levert bovendien forse kritiek aan het adres van Van Bommel. “Ik schat hem niet hoog in als goede trainer, maar dat is mijn ervaring met hem. Hij had natuurlijk altijd andere ideeën dan ik, maar het is vooral de manier waarop hij overkomt als trainer. Ik vind hem als trainer niet zo veel inhoud hebben. Dan heb ik het over het voetbaltechnische en voetbaltactische aspect, voetbalzaken. Vaak als hij aan het woord kwam dan had hij het over allerlei zaken behalve over voetbal. Daar gaan spelers op een gegeven moment ook doorheen prikken. Dus ik sta er persoonlijk niet heel erg van te kijken. Maar voor de rest veel respect hoor", besluit Van Basten.

Van de zomer 2004 tot medio 2008 was Van Basten bondscoach bij het Nederlands elftal en werkte hij samen met voormalig middenvelder. Destijds had Van Bommel al een vertroebelde verstandhouding met de toenmalige keuzeheer van Oranje. Hij maakte geen gebruik van de diensten van Van Bommel, die er geen geheim van maakte daar veel moeite mee te hebben.

Ook tijdens de rust van het duel tussen Ajax en PSV kwam het ontslag van Van Bommel ter sprake op ESPN. Arnold Bruggink liet desgevraagd weten dat het besluit van de club als een verrassing komt. “Het is opmerkelijk en heel snel. De beginperiode was nog heel goed. Ik ken de technisch directeur redelijk goed en daar moet wel iets anders aan de hand zijn, dat kan niet anders. Anders ontsla je hem nu niet”, aldus de analyticus.