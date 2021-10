Ajax doet PSV met 5-0 overwinning heel veel pijn

Ajax heeft zijn tweede ontmoeting met PSV in dit seizoen overtuigend weten te winnen. Waar de Eindhovenaren begin augustus nog de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal met 0-4 wonnen in Amsterdam, boekte de ploeg van trainer Erik ten Hag nu door doelpunten van Steven Berghuis, Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic een 5-0 overwinning: een evenaring van de grootste thuiszege ooit op PSV. Door de stevige zege voert koploper Ajax zijn voorsprong in de Eredivisie op naaste achtervolger PSV op naar vier punten.

Waar Ajax met een ongewijzigde basisopstelling ten opzichte van het met 4-0 gewonnen Champions League-duel met Borussia Dortmund kon beginnen, moest PSV-trainer Roger Schmidt puzzelen door de afwezigheid van Cody Gakpo en Noni Madueke. Schmidt hield vast aan Carlos Vinícíus en posteerde Eran Zahavi naast hem, terwijl Bruma de opengevallen plek op de vleugel overnam. PSV ging goed van start in Amsterdam en kreeg via Vinícíus, Zahavi en Ibrahim Sangaré de eerste kansen, maar doelman Remko Pasveer voorkwam een vroege achterstand voor Ajax.

In plaats daarvan kwam Ajax al vroeg in het duel op voorsprong. Nadat Philipp Max nog een kans voor Berghuis had verijdeld, was het met negentien minuten op de klok raak voor de aanvallende middenvelder van de Amsterdammers. Tadic vond Berghuis binnen de zestien, die ter hoogte van de strafschopstip werd vrijgelaten en doelman Joël Drommel met een harde knal kansloos liet. In het restant van de eerste helft kreeg Ajax goede kansen om de marge te verdubbelen, via Antony (met een schot dat net naast ging) en Berghuis (wiens kopbal gekeerd werd door Haller).

Tegelijkertijd zorgde Pasveer er aan de andere kant voor dat Ajax de eerste helft afsloot met een minimale voorsprong, door onder meer een vrije trap van Olivier Boscagli knap te keren. Vroeg in de tweede helft werd de marge alsnog verdubbeld, nadat Daley Blind met een gekraakt schot de eerste mogelijkheid na rust voor zijn rekening had genomen. Met 56 minuten op de klok slingerde Tadic een kort genomen hoekschop voor het doel, die door Haller tussen twee PSV’ers in tegen de touwen werd gekopt. Schmidt greep meteen na de 2-0 in door Yorbe Vertessen in te brengen voor Bruma, maar zag dat het duel na ruim een uur spelen definitief in het slot werd gegooid.

Na defensief geklungel werd Haller gelanceerd, die André Ramalho en Boscagli van zich afhield en het overzicht behield. Antony kon daardoor - weliswaar via de benen van Drommel - simpel raak schieten: 3-0. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor PSV, want de voor Berghuis ingevallen Davy Klaassen bracht zichzelf een kwartier voor tijd ook nog op het scorebord. De middenvelder kreeg de bal voor de voeten nadat Boscagli Haller van de bal trachtte te zetten en schoot in de verre hoek de 4-0 tegen de touwen.

Met de nodige wisselingen aan beide kanten achter de rug had Ajax in de slotfase van het duel over het algemeen de bal, overigens zonder nog tot grote uitgespeelde kansen te komen. Toch kwam er in blessuretijd nog een vijfde treffer: invaller Perr Schuurs zette Tadic oog in oog met Drommel. De aanvoerder van Ajax omspeelde de doelman van PSV en schoof zijn honderdste Eredivisie-treffer binnen. Voor Ajax wacht nu volgende week zaterdag een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo, waarna midweeks een bezoek aan Borussia Dortmund op het programma staat. PSV gaat zich opmaken voor een thuiswedstrijd tegen FC Twente en een Europese trip naar AS Monaco.