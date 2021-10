Cristiano Ronaldo trapt na en wordt aangepakt door Virgil van Dijk

Zondag, 24 oktober 2021 om 18:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:45

Een gefrustreerde Cristiano Ronaldo heeft het zondag aan de stok gekregen met Virgil van Dijk. In de blessuretijd van de eerste helft tussen Manchester United en Liverpool raakte Ronaldo aan de achterlijn verwikkeld in een duel om de bal met Curtis Jones. Toen de middenvelder van Liverpool naar de grond ging, deelde Ronaldo twee trappen uit aan zijn tegenstander. Jones werd beschermd door de bal; Ronaldo kreeg een gele kaart van arbiter Anthony Taylor.

"Dit is rood", oordeelt commentator John van Vliet van Ziggo Sport. "Hij is de op de bal, dat is het enige. Dat is het verschil tussen geel en rood. Volgens de regels is het terecht, maar de intentie was gewoon om Jones pijn te doen." Na het incident kwamen spelers van Liverpool verhaal halen bij Ronaldo en deelde Van Dijk met de borst een duw uit aan de Portugees, die uiteindelijk zelf wegliep. Op het moment van het akkefietje stond Liverpool met 0-3 voor; vlak voor de rust werd het zelfs 0-4. Naby Keïta, Diogo Jota en Mohamed Salah (twee keer) scoorden in de eerste helft.