Real Madrid zet Barcelona op vijf punten achterstand in el Clásico

Zondag, 24 oktober 2021 om 18:10 • Dominic Mostert

Real Madrid heeft de 183ste editie van el Clásico in competitieverband op zijn naam geschreven. In het Camp Nou won de ploeg van Carlo Ancelotti zondag met 1-2 van Barcelona, na doelpunten van David Alaba, Lucas Vázquez en Sergio Agüero. Dankzij de overwinning neemt Real de koppositie over, al hebben Sevilla en Real Sociedad eveneens twintig punten gepakt. Het Barcelona van Ronald Koeman blijft met vijftien punten op de achtste plaats. Memphis Depay stond negentig minuten op het veld; Frenkie de Jong werd dertien minuten voor tijd gewisseld en Luuk de Jong kwam vijf minuten voor tijd binnen de lijnen.

Koeman voerde twee wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev (1-0 zege) van woensdag. Luuk de Jong maakte in de voorhoede plaats voor Ansu Fati, terwijl Eric García achterin de voorkeur kreeg boven Clément Lenglet; in de Champions League was García nog geschorst. Carlo Ancelotti stuurde dezelfde elf spelers het veld in als dinsdag tegen Shakhtar Donetsk (0-5 zege).

In de openingsfase wilde geen van beide ploegen risico nemen in balbezit. Na twintig minuten wilde Real een penalty na licht contact tussen Óscar Mingueza en Vinícius Júnior, maar aan dat verzoek werkte scheidsrechter José María Sánchez Martínez niet mee. Even daarna liet Sergiño Dest een gouden kans liggen om de score te openen. Na voorbereidend werk van Depay kwam de bal via Fati voor de voeten van Dest, die van dichtbij hoog over schoot.

?????????? ?????????? ??



De Oostenrijkse verdediger haalt heerlijk uit en brengt Real Madrid aan de leiding in Camp Nou ??#ZiggoSport #ElClásico #BarcaRealMadrid pic.twitter.com/AA0EH1Fb6E — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2021

Het was een dure misser, temeer omdat Real niet veel later de score opende. Alaba zette Depay rond het strafschopgebied van Real van de bal, waarna de bezoekers de tegenaanval startten. Rodrygo sneed de verdediging van Barcelona open met een scherpe pass richting de opgestoomde Alaba, die net binnen het strafschopgebied een snoeihard, diagonaal schot afvuurde in de rechterhoek. Daarmee maakte hij zijn eerste doelpunt in dienst van zijn nieuwe club.

Na een corner van Depay kopte Gerard Piqué vervolgens naast van dichtbij, waardoor het voor de rust bij 0-1 bleef. Na de pauze slaagde Barcelona er lange tijd niet in om Real in serieuze problemen te brengen. Marc-André ter Stegen voorkwam wel dat Karim Benzema voor de 0-2 zorgde. Dest trok achttien minuten voor tijd aan de overzijde naar binnen vanaf de rechterflank en schoot net over. In de zeven minuten durende blessuretijd besliste Real de wedstrijd na een counter. Een inzet van Marco Asensio werd gekeerd door Ter Stegen, maar in de rebound reageerde Vázquez attent: 0-2. Invaller Sergio Agüero maakte vervolgens nog zijn eerste doelpunt voor Barcelona na een voorzet van Dest, waarmee hij de eindstand bepaalde.