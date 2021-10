Afkeurende reacties op spandoek voorafgaand aan Ajax - PSV: ‘Schandalig’

Zondag, 24 oktober 2021 om 17:19 • Laatste update: 18:46

Een groot spandoek dat door de Ajax-supporters voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV werd getoond, zorgt voor de nodige afkeurende geluiden op social media. Op het doek zijn twee PSV’ers afgebeeld met een eierschaal op het hoofd, zoals tekenfilmfiguur Calimero. Op de buik van hun shirt is ‘Brainfart Aidshoven’ te lezen en met name dat zorgt voor de nodige kritiek.

“Brainfart Aidshoven. Tja”, zo schrijft Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, aanvankelijk op Twitter. Later voegt hij toe: “Brainfart Aidshoven. Zoiets zou eigenlijk niet bij de kernwaarden van een club moeten passen. Vind ik dan, maar wie ben ik. Misschien een ouwe zeur, maar een beetje meer creativiteit lijkt me best mogelijk.”

Brainfart Aidshoven. Zoiets zou eigenlijk niet bij de kernwaarden van een club moeten passen. Vind ik dan, maar wie ben ik. Misschien een ouwe zeur, maar een beetje meer creativiteit lijkt me best mogelijk. — Rik Elfrink (@RikElfrink) October 24, 2021

Ajax Life, het officiële account van de Supportersvereniging Ajax, schrijft aanvankelijk dat ‘de creatieve Ajacieden hebben weer hard gewerkt’. “Wij zien ook een zekere tekst in het spandoek. Het mag duidelijk zijn dat die wat ons betreft ook achterwege had moeten blijven..”, zo wordt er in een volgende tweet toegevoegd. In de reacties vallen er ook de nodige afkeurende reacties van Ajax-fans te lezen, die de tekst ‘Brainfart Aidshoven’ onder meer als ‘schandalig’ bestempelen.

Ook Hélène Hendriks laat via Twitter haar afkeuring blijken over het spandoek. De presentatrice had klaarblijkelijk een foto geplaatst van het spandoek, zonder de tekst te hebben gelezen. "Tekst op spandoek gelezen en daarom m’n vorige tweet + foto verwijderd. Dan maar even een nieuwe tweet. ‘Hopen op een zinderende wedstrijd’", schrijft Hendriks. David Endt, voormalig teammanager, stelt dat het spandoek 'geen Ajax-stijl' heeft. "Kleurrijk, maar zeer slechte smaak door een afschuwelijke ziekte te koppelen aan stadsnaam. Dat is geen Ajax-stijl. Vindingrijkheid is mooi, maar vraagt om klasse."