Tottenham Hotspur gaat in eigen land met A-keus óók onderuit

Zondag, 24 oktober 2021 om 17:01

Tottenham Hotspur heeft ook in de Premier League dure punten verspeeld. De ploeg van Nuno Espírito Santo wist na de blamage van donderdag in de Conference League bij Vitesse (1-0) de stadsderby bij West Ham United niet in een zege om te zetten en ging zelfs onderuit: 1-0. Steven Bergwijn begon op de bank en mocht in de blessuretijd van de tweede helft invallen.

The Spurs stelden de tweede garnituur op in Arnhem, maar verschenen in de competitie weer op volle kracht, wat betekende dat onder anderen Harry Kane en Heung-Min Son weer in de basis verschenen en Bergwijn op de bank startte. Toch duurde het lang voordat de uitploeg grote kansen creëerde. Het meest spraakmakende moment van de eerste helft was een vermeende overtreding van West Ham-verdediger Kurt Zouma, die Tanguy Ndombele in het eigen zestienmetergebied onderuit leek te beuken. Na een VAR-check besloot scheidsrechter Paul Tierney echter dat er niets aan de hand was en gaf hij geen strafschop.

Kane was vlak voor rust nog dichtbij met een kopbal, die fraai gepakt werd door Lukasz Fabianski, maar beide ploegen gingen pauzeren met een 0-0 stand. Ook na de thee moest het publiek lang wachten tot de wedstrijd weer op gang kwam. Nog slechts achttien minuten stonden er op de klok toen het net eindelijk voor het eerst bolde en West Ham was daarvoor verantwoordelijk. Michail Antonio volleerde een corner van Aaron Cresswell in een keer hard en laag achter Hugo Lloris en deed de thuisfans juichen.

Tottenham Hotspur was zichtbaar aangeslagen en Espírito Santo greep in door Giovani Lo Celso en Bryan Gil te brengen voor Ndombele en Sergio Reguilon. Veel mocht het echter niet baten: de thuisploeg hield de boel goed dicht achterin en stond de bezoekers niet meer toe gevaarlijk te worden. De ploeg van trainer David Moyes gaat zo zijn stadsgenoot voorbij op de ranglijst en komt met zeventien punten op een vierde plaats te staan; Tottenham zakt af naar de zesde.