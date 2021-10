Bruggink verrast Vink met suggestie over Ajax: ‘Nee joh, serieus?’

Zondag, 24 oktober 2021 om 16:40 • Chris Meijer

Arnold Bruggink denkt dat André Onana spoedig zal terugkeren in de basiself bij Ajax. De doelman zit nog tot begin november een dopingschorsing uit, maar is daarna in principe weer inzetbaar bij de Amsterdammers. Marciano Vink en Hedwiges Maduro denken echter niet dat trainer Erik ten Hag Remko Pasveer uit zijn basiself gaat halen om de voorkeur te geven aan Onana.

Presentator Jan Joost van Gangelen haalt aan dat Pasveer na de met 4-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund van afgelopen week ‘de populairste speler’ bij Ajax is. “Hoe bizar is dat, hè?”, reageert Vink bij ESPN. “Eén wedstrijd en het is: ‘Onana, wie?’ Het was de grote discussie, Onana moest terug. Want zonder Onana hadden we geen kans in de Champions League. Pasveer keepte de wedstrijd van zijn leven. Nu is het Pasveer voor en Pasveer na, alle kinderen willen handtekeningen van hem en hij is de beste keeper die we gehad hebben.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik denk dat Ten Hag gewoon weer met Onana gaat spelen als hij weer beschikbaar is”, zo haakt Bruggink in. Vink is verrast door de uitspraak van zijn collega-analist: “Nee joh, serieus?” Bruggink reageert: “Ik denk dat Erik gaat kiezen voor de beste keeper. Principieel zou ik zeggen: echt niet. Maar hij is er toch. En als hij het niveau heeft dat hij had…”

“De vorige keer vroeg ik of je als keeper ook wedstrijdritme nodig hebt. Ik begrijp dat hij op de training het hartstikke leuk en goed doet, maar je hebt toch een aanloop nodig. Dat lijkt me wel”, stelt Vink vervolgens. Hij krijgt bijval van Maduro: “Ook de verdediging, zij zijn Pasveer gewend. In de coaching, dat soort dingen. Hoeveel doelpunten hebben ze tegen gekregen? Twee? Dat goede gevoel is er. Je gaat niet zomaar een keeper wisselen. Zeker niet op korte termijn.”