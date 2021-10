Vitesse geeft zege op Tottenham dramatisch vervolg tegen Go Ahead Eagles

Vitesse heeft de overwinning op Tottenham Hotspur van afgelopen donderdag geen passend gevolg kunnen geven. De Arnhemmers leden zondagmiddag een 1-2 nederlaag tegen Go Ahead Eagles, door een benutte strafschop van Luuk Brouwers in blessuretijd. Vitesse blijft door de nederlaag op de zesde plaats van de ranglijst staan, terwijl de ploeg uit Deventer naar de tiende plaats in de Eredivisie klimt.

De supporters van Vitesse konden zondagmiddag al vroeg juichen in GelreDome. Al in de derde minuut kwam de thuisploeg op voorsprong door een benutte strafschop van Lois Openda, nadat scheidsrechter Dennis Higler na inmenging van de VAR een knullige handsbal van Go Ahead-middenvelder Jay Idzes had geconstateerd. Het duurde vervolgens pas tot de 23e minuut tot de volgende kans van de wedstrijd zich aandiende. Een vrije trap van Iñigo Córdoba werd echter over de linkerkruising getikt door Vitesse-doelman Markus Shubert.

Een minuut later kreeg de thuisploeg de mogelijkheid om de voorsprong te vergroten. Eli Dasa schoot de bal, na goed voorbereidend werk van Yann Ghobo, op het doel van Warner Hahn. Laatstgenoemde kon de inzet van de Israëlische verdediger echter uit de linkerhoek keren. Met een klein halfuur op de klok kreeg Marc Cardona nog een grote kans om de ploeg van trainer Kees van Wonderen op gelijke hoogte te brengen. Na een goede steekbal van Ragnar Oratmangoen schoot hij de bal tegen Schubert aan, waarna Cordoba de rebound in het zijnet zag belanden.

Al vroeg in de tweede helft kon Oussama Darfalou het verschil namens Vitesse alsnog op twee doelpunten brengen. De spits zag zijn poging echter op de paal belanden, nadat hij eerst Idzes mooi wist uit te kappen. Na geklungel van Matus Bero was het vervolgens echter Go Ahead dat de stand, licht tegen de verhouding in, weer in evenwicht bracht. Bero verspeelde de bal aan Brouwers die vervolgens Cordoba met een steekbal voor het Arnhemse doel zette. De Spaanse aanvaller faalde niet en maakte daarmee zijn vierde doelpunt van het seizoen. Oratmangoen kreeg in de 62e minuut de mogelijkheid de bezoekers op voorsprong te brengen. Zijn inzet uit een corner ging echter in het zijnet.

Go Ahead groeide vervolgens in de wedstrijd. Elf minuten voor tijd kreeg invaller Martijn Berden al een mogelijkheid om de bezoekers de overwinning te schenken. Na een verre ingooi in de diepte was Schubert echter alert. De uitgekomen doelman was net iets eerder bij bal dan de doorgelopen Berden. Dat er uiteindelijk toch nog een winnaar kwam, was te danken aan een overtreding van Schubert op Berden binnen het strafschopgebied. Brouwers bezorgde Go Ahead in blessuretijd vanaf elf meter een 1-2 overwinning, ondanks dat Schubert nog dichtbij kwam.