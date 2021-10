Tyrell Malacia redt Feyenoord met fraai doelpunt in Friesland

Zondag, 24 oktober 2021 om 16:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:28

Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen SC Cambuur zondagmiddag nipt gewonnen. De ploeg van Arne Slot won met 2-3 in Friesland en neemt daardoor de vierde plek in de Eredivisie in. Tyrell Malacia maakte op fraaie wijze het winnende doelpunt. Het was een welkome zege voor Feyenoord, na de 2-1 nederlaag bij Vitesse en het 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk. De Rotterdammers hebben negentien punten verzameld; FC Utrecht staat op de derde plek met twintig punten en een wedstrijd meer gespeeld. Cambuur lijdt de derde nederlaag op rij en bevindt zich op de elfde plaats.

Slot gaf in Leeuwarden de voorkeur aan Fredrik Aursnes, die daarmee Alireza Jahanbakhsh op de reservebank hield. Het was de thuisploeg die beter aan het duel begon en binnen vijf minuten spelen op voorsprong moest komen. Justin Bijlow wist echter tot tweemaal toe te redden op een inzet van Erik Schouten van dichtbij. Namens Feyenoord schoot Aursnes rakelings naast. Beide ploegen waren duidelijk zoekende in het eerste kwart van de wedstrijd, waarna het Cambuur was dat halverwege de eerste helft brutaal de leiding nam.

Een vlijmscherpe counter bracht de bal via Issa Kallon bij David Sambissa, waarna laatstgenoemde beheerst afrondde. Heel lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, daar Bryan Linssen de stand al snel gelijktrok. Op aangeven van Marcus Pedersen kopte de spits knap raak achter doelman Sonny Stevens. Het was alweer het vijftiende kopdoelpunt van de aanvaller sinds de start van het seizoen 2018/19, waarmee hij er twee meer heeft gemaakt dan wie dan ook in de Eredivisie. Op slag van rust kwam Feyenoord voor het eerst op voorsprong, toen Aursnes op aangeven van Guus Til de linkerhoek vond: 1-2.

Zo goed als Feyenoord de eerste helft beëindigde, zo teleurstellend was de start van de tweede. Opnieuw was Sambissa het eindstation van een tegenaanval van de thuisploeg. Tom Boere won op het middenveld een kopduel van Marcos Senesi en bediende Jamie Jacobs, die op zijn beurt Sambissa lanceerde. Oog in oog met doelman Bijlow bleef de Fransman kalm: 2-2. Hij werd de eerste speler van Cambuur in deze eeuw die tweemaal scoorde in een wedstrijd tegen een club uit de traditionele top drie.

Een ongehinderde Boere liet een goede kans op de 3-2 liggen, omdat hij rond de strafschopstip te gehaast uithaalde na voorbereidend werk van Jacobs, waarna Feyenoord opnieuw op voorsprong kwam. Het doelpunt kwam nota bene van Tyrell Malacia, die in 103 eerdere officiële wedstrijden voor Feyenoord slechts drie doelpunten maakte. De linksback mocht opstomen op de helft van Cambuur en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied diagonaal raak. Orkun Kökçü liet een goede schietkans halverwege de tweede helft onbenut. Spelers van Feyenoord liepen in de slotfase op hun laatste benen, maar hielden de voorsprong desondanks zonder al te veel problemen vast. Linssen liet na om in een counter de 2-4 te maken, toen hij van afstand ver naast het lege doel van Cambuur schoot, nadat doelman Stevens meekwam met een corner.