Barcelona begint met Fati én Jordi Alba aan el Clásico

Zondag, 24 oktober 2021 om 14:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:32

Ronald Koeman heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor el Clásico. De oefenmeester moet in de topper tegen Real Madrid een aantal basiskrachten missen, maar zag Jordi Alba wel terugkeren in de wedstrijdselectie. De vleugelverdediger begint in de basis, net als Ansu Fati. Het duel tussen Barcelona en Real begint om 16.15 uur in het Camp Nou.

Koeman hoopt tegen Real de goede lijn van afgelopen week door te trekken, toen zijn ploeg met 3-1 te sterk was voor Valencia en ook met 1-0 van Dynamo Kiev werd gewonnen in de Champions League. Volgens de Nederlander is het treffen met de Koninklijke niet bepalend voor zijn toekomst, zo zei hij vrijdag tijdens de persconferentie. "We weten wat we kunnen en dat willen we laten zien. Voor een Clásico is er geen duidelijke favoriet. We spelen thuis, we hebben onze eigen supporters en ik heb die angst niet. We willen nog maar eens laten zien dat we een goed team hebben."

Fati keert dus terug in de basisopstelling, daar hij tegen Kiev nog rust kreeg en vervangen werd door Luuk de Jong. Laatstgenoemde begint op de reservebank. "Hij is een speler die veel laat zien", zei Koeman vrijdag over Fati. "Hij is op de goede weg. Ansu moet met rust worden gelaten zodat hij kan herstellen en de fitheid en het ritme krijgt wat elke speler nodig heeft. We moeten niet denken dat dat zo is. Het is gewoon Ansu, een onderdeel van het team."

Ook Alba is fit genoeg om vanaf de eerste minuut aan te treden. De vleugelverdediger liep tegen Kiev een verstuikte enkel op en leek niet op tijd hersteld, maar is fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De voorhoede wordt naast Fati gevormd door Memphis Depay en Sergiño Dest, waarbij laatstegenoemde vanaf de rechterkant zal opereren. De basisplek van Gavi is een bijzondere. De middenvelder is na zondagmiddag de jongste basisspeler in el Clásico deze eeuw.

Aan de kant van Real was het lange tijd onzeker of Karim Benzema zou kunnen aantreden. De Franse spits trainde voorafgaand aan de kraker niet mee, maar is fit genoeg om vanaf het eerste fluitsignaal aan te treden. Ook achter de namen van Federico Valverde en Nacho stond een groot vraagteken. zij zijn niet genoeg hersteld om aan te treden.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Garcia, Alba; Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Fati, Depay, Dest

Opstelling Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Rodrygo