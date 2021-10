Pröpper leidt met enorme flater knappe zege NEC bij FC Twente in

Zondag, 24 oktober 2021 om 14:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:12

NEC heeft zondagmiddag na een uiterst roerige week een knappe zege geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer was op bezoek bij FC Twente met 1-2 te sterk door een gigantische flater van Robin Pröpper een kwartier voor tijd. De centrumverdediger liet zich de bal kinderlijk eenvoudig afsnoepen en leidde daarmee de eerste nederlaag sinds 28 augustus in voor zijn ploeg. NEC stijgt door de overwinning naar de achtste plek en heeft nog één punt achterstand op Twente, dat een plek hoger staat op de ranglijst.

Afgaande op de statistieken leek Twente zich niet heel veel zorgen te hoeven maken over een resultaat, daar de Tukkers in de laatste tien thuisduels met NEC in de Eredivisie ongeslagen bleven. Bovendien was de ploeg van trainer Ron Jans al zes duels op rij ongeslagen. Van die goede vorm was in de eerste helft echter weinig te merken. Twente kwam amper in het stuk voor en had moeite om het spel te maken. Het was dan ook NEC dat voor het eerste moment van opwinding zorgde, toen Jonathan Okita na een half uur spelen een schot ternauwernood geblokt zag worden. Een schot van Daan Rots op slag van rust ging een meter naast.

Zo slaapverwekkend en matig als de eerste helft was, zo levendig begonnen beide partijen aan het tweede bedrijf. Na vijf minuten spelen namen de bezoekers terecht de leiding. Een poging van Okita kon in eerste instantie nog worden gekeerd door Lars Unnerstall, maar op de rebound van Elayis Tavsan was de Duitser kansloos: 0-1. Twente leek al snel langszij te komen, maar moest toezien hoe Mattijs Branderhorst tot tweemaal toe handelend optrad. In de tegenstoot kregen de bezoekers de kans om de marge naar twee te tillen. Wederom had Tavsan de bal voor het inschieten toen de organisatie bij Twente volledig zoek was, maar ditmaal kon Unnerstall redden.

Het eerste kwart van de tweede helft was veruit het leukst van de hele wedstrijd. Na een schot van Rots dat een meter naast het doel van Branderhorst ging, was Virgil Misidjan wel trefzeker. De buitenspeler vond een gaatje en prikte het leer tien minuten na zijn invalbeurt beheerst in de rechterhoek: 1-1. Meijer bracht vervolgens onder meer Javier Vet binnen de lijnen en zag hoe zijn middenvelder de man van de wedstrijd werd. Vet snoepte de bal op kinderlijk eenvoudige wijze af bij Pröpper, die op de rand van zijn eigen zestien stond, en schoof de bal onder Unnerstall door: 1-2. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd van Denilho Cleonise eindigde naast het doel van NEC.