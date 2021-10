Zorgen bij Borussia Dortmund over blessure eerste doelman Kobel

Zondag, 24 oktober 2021 om 13:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:04

Het is nog maar zeer de vraag of Borussia Dortmund in de return in de Champions League tegen Ajax kan beschikken over eerste doelman Gregor Kobel. De goalie viel zaterdagmiddag geblesseerd uit in de uitwedstrijd tegen Arminia Bielefeld (1-3) nadat hij hard in aanraking was gekomen met de paal. De afwezigheid van Kobel zou een flinke aderlating zijn voor Dortmund, daar trainer Marco Rose ook al niet kan beschikken over Erling Braut Haaland.

De zorgen om de blessure van Kobel zijn groot bij Dortmund, zo blijkt daags na de 1-3 zege op Bielefeld. De sluitpost raakte geblesseerd toen hij met zijn dijbeen in botsing kwam met de rechterpaal. Kobel leek de wedstrijd in eerste instantie te kunnen voortzetten na een korte medische behandeling, maar bleef in de rust toch in de kleedkamer achter. Rose bracht daarop bij aanvang van de tweede helft reservedoelman Marwin Hitz binnen de lijnen. "Ik hoop niet dat hij dezelfde kenmerken krijgt als Haaland", uitte Rose na afloop van het duel zijn zorgen bij Sky.

Kobel gaf zelf na het duel tegenover Ruhr Nachrichten aan dat het mee leek te vallen. De wedstrijd van dinsdag in de strijd om de DFB-Pokal tegen FC Ingolstadt 04 lijkt sowieso te vroeg te komen voor Kobel, maar ook over het meespelen in de return in de Champions League tegen Ajax bestaat alle onzekerheid. Verwacht wordt dat Roman Bürki of Luca Unbehaun tegen Ingolstadt op de bank plaatsneemt als reservedoelman achter Hitz. Eerder deze week werd al duidelijk dat ook Haaland het duel met Ajax niet gaat halen.