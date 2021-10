Slot slachtoffert Alireza Jahanbakhsh op bezoek bij Cambuur

Zondag, 24 oktober 2021 om 13:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:38

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De oefenmeester kan, in tegenstelling tot het Conference League-duel met 1. FC Union Berlin, weer beschikken over Marcos Senesi. Dat betekent dat Lutsharel Geertruida weer naar de bank verhuist. Ook Alireza Jahanbakhsh begint op de bank, daar Slot de voorkeur geeft aan Fredrik Aursnes. Het duel tussen Cambuur en Feyenoord begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Feyenoord liet vrijdag weten mogelijk niet te kunnen beschikken over Senesi. Zijn vervanger tegen Union, Geertruida, vulde het donderdag naar behoren in, zag ook Slot. "Na vijf minuten had hij een momentje, maar daarna heeft Lutsharel het goed opgepakt en bleef hij rustig", blikte de trainer terug op het optreden van zijn pupil. "Zowel met als zonder bal. Hij had met Gernot Trauner ook een speler naast zich die ook een sterke wedstrijd speelde."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slot beschikt over een nagenoeg fitte selectie, daar alleen Mark Diemers ontbreekt vanwege een blessure. Geertruida verhuist dus weer naar de bank, net als Jahanbakhsh. Slot geeft de voorkeur aan Aursnes, die voor het laatst in de basis stond in de uitwedstrijd tegen Vitesse. Jens Toornstra schuift daardoor een linie naar voren en komt als hangende rechtsbuiten te spelen. De andere aanvallers zijn Bryan Linssen en Luis Sinisterra, waardoor ook Cyriel Dessers weer genoegen moet nemen met een reserverol.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökcü; Toornstra, Linssen, Sinisterra

Opstelling SC Cambuur: Stevens; Schmidt, Mac-Intosh, Schouten, Sambissa; Jacobs, Maulun, Hoedemakers; Kallon, Boere, Bangura